Сногсшибательно выгядит! 47-летняя Орбакайте без косметики восхитила поклонников
Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.
Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.
Подписчики восхитились тем, как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артистка смотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественная и очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши", – прокомментировали фото пользователи соцсети.
Кристина Орбакайте пока не сообщила, сколько времени планирует провести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях во Флориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки есть особняк, а в Нью-Йорке – квартира.