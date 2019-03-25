Пн, 25.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Сногсшибательно выгядит! 47-летняя Орбакайте без косметики восхитила поклонников

Сногсшибательно выгядит! 47-летняя Орбакайте без косметики восхитила поклонников
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кристина Орбакайте.

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Певица отдыхает в США. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото с пляжа Майами.

Дочь Аллы Пугачевой позирует в широкополой шляпе, солнцезащитных очках, купальнике и без косметики. "Немного солнца и нежности вам", – подписала кадры Кристина Орбакайте.

Подписчики восхитились тем, как выглядит знаменитость в свои годы. Многие отметили, что без косметики артистка смотрится еще моложе. "Прям девчоночка", "Какая прелесть, естественная и очень нежная!", "Красивая и без косметики! Супер", "Как вы хороши", – прокомментировали фото пользователи соцсети.

Кристина Орбакайте пока не сообщила, сколько времени  планирует провести за границей. Певица была в отпуске в январе. И теперь приехала на днях во Флориду, чтобы порадовать себя хорошей погодой и солнышком. Там у артистки есть особняк, а в Нью-Йорке – квартира.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ