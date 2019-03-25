12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо матери после ее смерти

После внезапной кончины Юлии Началовой многие переживали, что теперь будет с ее единственной дочерью Верой. Как девочка, которой в этом году исполнится тринадцать лет, перенесла смерть матери? О состоянии внучки, как передает портал Woman.ru, рассказал ее дедушка Виктор Началов.
24 марта исполнилось 9 дней со смерти Юлии Началовой. Родители, друзья, коллеги и многочисленные поклонники до сих пор не могут поверить, что певицы больше нет. Андрей Малахов встретился с родителями звезды, чтобы поддержать их в этот непростой период.
В беседе с телеведущим Виктор Началов рассказал, что до сих пор держит злобу на первого мужа дочери Дмитрия Ланского и именно его считает виновным в болезнях Юлии.
Кроме этого Виктор поведал, как себя чувствует его 12-летняя внучка Вера. «Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — рассказал Началов Малахову. Содержание послания звездный дедушка по понятным причинам не раскрыл, но пояснил, что в нем Вера описала, что чувствует после потери ее самого близкого человека.
Виктор Началов заверил телеведущего, что и он с супругой, и отец девочки, футболист Евгений Алдонин, все время находятся рядом с ней: «У нее все будет нормально. Недостатка внимания вообще нет. Было бы здоровье».