12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо матери после ее смерти

24 марта исполнилось 9 дней со смерти Юлии Началовой. Родители, друзья, коллеги и многочисленные поклонники до сих пор не могут поверить, что певицы больше нет. Андрей Малахов встретился с родителями звезды, чтобы поддержать их в этот непростой период.

В беседе с телеведущим Виктор Началов рассказал, что до сих пор держит злобу на первого мужа дочери Дмитрия Ланского и именно его считает виновным в болезнях Юлии.

Кроме этого Виктор поведал, как себя чувствует его 12-летняя внучка Вера. «Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — рассказал Началов Малахову. Содержание послания звездный дедушка по понятным причинам не раскрыл, но пояснил, что в нем Вера описала, что чувствует после потери ее самого близкого человека.