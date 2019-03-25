Стала известна последняя просьба Юлии Началовой

Помощница и близкая подруга ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о последней просьбе артистки.

«Она мне, можно сказать, завещала, чтобы я сейчас взяла всю оборону на себя, чтобы я и только я сейчас говорила все то, что требуется сказать. И еще она меня просила помочь в одном вопросе, но им мы займемся после похорон», – сказала она журналистам НТВ.

Пиарщица звезды рассказала, что Юлия Началова просила ее помочь решить вопрос с квартирой, доставшейся ей от бывшего мужа футболиста Евгения Алдонина. Недвижимость площадью 167 квадратных метров располагается в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве. Артистка переживала, что ее дочь Вера может остаться на улице в случае, если с самой певицей что-то случится.

В свою очередь дедушка дочери Юлии – Веры – рассказал в беседе с журналистами канала «Россия 1» о том, что девочка написала письмо ушедшей из жизни матери. Виктор Началов отметил, что ребенок тяжело переживает утрату.

«Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», – сказал он журналистам, пояснив, что содержание письма является слишком личным, для того чтобы предавать его огласке. Сейчас 12-летней Вере помогает переживать трагедию ее отец Евгений Алдонин, который постоянно находится с девочкой.

Напомним, что Юлия Началова умерла в прошлую субботу в одной из столичных больниц.