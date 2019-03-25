Очень непростые дни! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 25 по 31 марта

Овен

Овнам необходимо поставить во главу всего финансовую сферу и работу. Лучшего времени для позитивных изменений и не придумать. Представителям этого знака Зодиака необходимо слушать свое сердце в трудных и непонятных ситуациях, а также стараться не слишком форсировать события.

В любви и в делах звезды советуют Овнам иметь запасной план. Например, в любовной сфере лучше не ставить все на то, что задуманное осуществится. Особенно это касается тех, кто только начинает отношения со второй половинкой.

Первые свидания могут сорваться, понравившийся человек может передумать в последний момент. Это разочарует и подкосит, если не придумать заранее замену прекрасному вечеру.

Телец

У Тельцов будет шанс преодолеть любые преграды и невзгоды, если они смогут привлечь в жизнь позитивные мысли. Для этого нужно больше заниматься приятными делами, общаться с проверенными добрыми людьми, отдыхать и работать в меру.

Возможно, Вселенная потребует от Тельцов смены приоритетов. Эта неделя насыщена мощной созидательной энергией, поэтому любые изменения окажутся полезными.

Некоторые события будут необратимыми и абсолютно автономными. Если представители этого знака почувствуют, что что-то происходит против их воли, не стоит бояться. Все происходит в такие периоды так, как должно - не больше и не меньше. Это прекрасное время для новых знакомств и грандиозных покупок.

Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит доверять внутреннему голосу. Настроение планет вряд ли можно назвать положительным, но это не значит, что нужно заранее настроить себя на разочарования. Панацеей от неурядиц будет стабильное движение вперед, без страхов и упреков. Не получилось что-то - ничего страшного. Поссорились с родственником - постарайтесь пойти на примирение.

Близнецам нельзя откладывать на потом различные важные дела. Конечно, они могут это сделать, но тогда шансы на успех будут постепенно снижаться, пока не достигнут нуля.

От слов нужно как можно быстрее переходить к действиям. Это поможет не потратить время попусту и заработать авторитет окружающих. Уважение коллег и близких очень важно в такие периоды.

Рак

На этой неделе миром безраздельно будет править невероятная динамика. 28 и 29 марта - два самых опасных дня, в которые стоит сфокусироваться на защите, обороне и максимальной предусмотрительности.

В трудные минуты звезды советуют проявлять невозмутимость. Неудачи случаются всегда, но важно относиться к ним как к неотъемлемой части жизни. Стоит идти на примирение с близкими и коллегами в случае ссор и конфликтов. Ракам нужно побороть себя для того, чтобы продолжить стремительный путь к вершине во всех сферах жизни.

Лев