Роковая Кайли Дженнер в красном латексном боди снялась для глянца
Звезда украсила обложку немецкого издания Interview, пишет ТСН.
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Самая молодая миллиардерша и звезда реалити Кайли Дженнер стала главной героиней нового выпуска издания Interview, для которого снялась в эффектной фотосессии.
Несколькими снимками звезда поделилась на своей странице Instagram. На обложке Кайли позирует в образе роковой женщины в красном латексном боди.
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Интересно, что в интервью знаменитость рассказала не только о своей успешной карьере, но и о материнстве.
Я, конечно, хочу еще детей, но пока у меня нет конкретных планов на ближайшее будущее,
- призналась звезда.
Также, Кайли прокомментировала и свое звание самого молодого миллиардера в истории, в очередной раз отметила, что сделала себя сама.
Я сделала себя сама, мне подходит это определение. Хотя я, конечно, особый случай, ведь до того как я начала Kylie Cosmetics, у меня уже было много поклонников и некоторые средства. Но я должен отметить, что я не получала деньги от моих родителей с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. В свою компанию я вложила только свои средства, и на моем банковском счету нет ни цента, который бы достался мне в наследство. Я этим очень горжусь
- отметила Дженнер.