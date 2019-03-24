Роковая Кайли Дженнер в красном латексном боди снялась для глянца

Я сделала себя сама, мне подходит это определение. Хотя я, конечно, особый случай, ведь до того как я начала Kylie Cosmetics, у меня уже было много поклонников и некоторые средства. Но я должен отметить, что я не получала деньги от моих родителей с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. В свою компанию я вложила только свои средства, и на моем банковском счету нет ни цента, который бы достался мне в наследство. Я этим очень горжусь