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  • Роковая Кайли Дженнер в красном латексном боди снялась для глянца

Роковая Кайли Дженнер в красном латексном боди снялась для глянца
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Звезда украсила обложку немецкого издания Interview, пишет ТСН.

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Самая молодая миллиардерша и звезда реалити Кайли Дженнер стала главной героиней нового выпуска издания Interview, для которого снялась в эффектной фотосессии. 

Несколькими снимками звезда поделилась на своей странице Instagram. На обложке Кайли позирует в образе роковой женщины в красном латексном боди. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Интересно, что в интервью знаменитость рассказала не только о своей успешной карьере, но и о материнстве.

Я, конечно, хочу еще детей, но пока у меня нет конкретных планов на ближайшее будущее,

- призналась звезда. 

Также, Кайли прокомментировала и свое звание самого молодого миллиардера в истории, в очередной раз отметила, что сделала себя сама. 

Я сделала себя сама, мне подходит это определение. Хотя я, конечно, особый случай, ведь до того как я начала Kylie Cosmetics, у меня уже было много поклонников и некоторые средства. Но я должен отметить, что я не получала деньги от моих родителей с тех пор, как мне исполнилось 15 лет. В свою компанию я вложила только свои средства, и на моем банковском счету нет ни цента, который бы достался мне в наследство. Я этим очень горжусь

 - отметила Дженнер. 

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