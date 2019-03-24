Ссора двух эстонских блондинок вышла из под контроля: в Сеть утекло интимное видео одной из девушек

23-летняя Лаура Сепп на камеру заявила, что Хелен Рослендер украла много ее вещей и выставила их на продажу. Последние несколько месяцев Лаура присматривает за Хелен и пытается остановить ее всеми доступными ей средствами или, по крайней мере, предупредить общественность.

«Каждый день я получаю новые сообщения, в которых люди пишут мне, что она до сих пор этим промышляет. К сожалению, она совершенно не меняется»,

- сказала Лаура Сепп в интервью Elu24.

Хелен ФОТО: Kuvatõmmis videost

«По утрам она кричит перед моим домом, а сегодня (в четверг) подложила, простите, какашку под мою дверь. Верх пошлости!», - сказала Лаура и отметила, что Хелен до сих пор так и не ответила за свои деяния. Об этом также говорилось в эфире «Pealtnägija».

«Я получила много материалов и сообщений о том, что этот человек принимает различные вещества, и, к сожалению, она, вероятно, не понимает, что он делает. Однажды, когда я садилась в машину, я обнаружила каракули на стекле - ее имя было там»,

- сказала Лаура.

«К счастью, скоро мы перестанем быть соседями, потому что я не могу каждый день ходить с перцовым баллончиком, к тому же у меня маленький ребенок. Это действительно непредсказуемый человек», - призналась Лаура и добавила, что, к сожалению, от полиции она по-прежнему не получила помощи.

Лаура также уверяет, чт если Хелен или ее мать напишут ей, она не станет с ними общаться, но направит их непосредственно своему адвокату Роберту Сарве.

Из-за всех долгов и ущерба, которые Хелен причинила Лауре, ей также было отправлено официальное письмо, которое, к сожалению, игнорируется как Хелен, так и ее матерью.

Лаура, которая после случившегося знает о Хелен даже самые интимные подробности, также выяснила, что Хелен запрещает собственному ребенку видеться с отцом.

«Я также говорила с отцом ребенка Хелен, который выиграл два судебных процесса против нее, но не видел ребенка в течение девяти лет. Так что, к сожалению, это очень необычный человек!»- сказала Лаура.

Кроме того, Хелен также отправляет через социальные сети видео, на которых она танцует практически голышом.

«Это видео отправили нескольким молодым мужчинам, которые, как она думала, ее снимали. Теперь это видео гуляет через Facebook от одного человека другому», -