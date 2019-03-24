Знай наших! На международный конкурс моделей отправляются две красотки из Эстонии

Future Fashion Faces World 2019 успешно проводится уже пятый год подряд. Девушкам представляется шанс не только преставить себя миру моды, но и воплотить свои мечты, ведь конкурс посещают модельные агенты со всего мира.

Победительница, к слову, получит чек на сумму 1000 евро, контракт с известным агенством, возможность сняться в рекламе и поучаствовать в модных шоу.

Ангелина Миссуро ФОТО: Angel Models Agency

Ангелина - ученица десятого класса Таллиннской Художественной гимназии. Девушка владеет эстонским, русским, английским и финским языками. По словам девушки, от конкурса она ждет новых знакомств и шанса испытать себя. «На конкурсе такого уровня я участвую впервые и сделаю все, чтобы хорошо выступить», - говорит она.

Всего за победу будут бороться 41 участница. Все они - представительницы разных стран. Финал пройдет 31 марта.

Диана Ермолова ФОТО: Angel Models Agency

Вторая участница из Эстонии - Диана Ермолова. Девушка в этом году оканчивает Таллиннскую Ласнамяэскую гимназию. Юная модель успешно совмещает участие в модных шоу и фотосессии с учебой и работой. По ее словам, уже в этом году ее ожидают несколько интересных проектов и конкурсов. «Конкурсы дают возможность превзойти себя, развить свои сильные стороны», - говорит девушка.

Ангелина Миссуро ФОТО: Angel Models Agency