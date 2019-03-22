Пт, 22.03.2019
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  • Почему возлюбленная Тимати проигнорировала день рождения его дочки? Признание Анастасии Решетовой

Почему возлюбленная Тимати проигнорировала день рождения его дочки? Признание Анастасии Решетовой

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Девушка Тимати Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Поклонники обратили внимание, что Анастасия Решетова так и не появилась на праздновании 5-летия дочки Тимати, пишет Viva.

19 марта дочери Тимати и Алены Шишковой Алисе исполнилось 5 лет.

Тимати

ФОТО: Скриншот с Instagram

В честь дня рождения родители устроили имениннице роскошный праздник в стиле "Алисы в стране Чудес", на которой собрались многие звездные дети со своими знаменитыми родителями. Однако многие поклонники обратили внимание на отстутствие одного гостя - возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Девушка проигнорировала праздник, чем озадачила фанатов. Многие убеждены, что причиной такого поведения, являются напряженные отношения Решетовой с мамой Тимати.

Анастасия не стала игнорировать любопытство поклонников и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Скриншот с Instagram

"Ну перестаньте. Я не посещаю это мероприятие по собственной воле. Это нормально абсолютно. Один раз в год можно отдельно время провести. Так что вопрос закрыт", - заявила Решетова.

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