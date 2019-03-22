Почему возлюбленная Тимати проигнорировала день рождения его дочки? Признание Анастасии Решетовой

В честь дня рождения родители устроили имениннице роскошный праздник в стиле "Алисы в стране Чудес", на которой собрались многие звездные дети со своими знаменитыми родителями. Однако многие поклонники обратили внимание на отстутствие одного гостя - возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Девушка проигнорировала праздник, чем озадачила фанатов. Многие убеждены, что причиной такого поведения, являются напряженные отношения Решетовой с мамой Тимати.

"Ну перестаньте. Я не посещаю это мероприятие по собственной воле. Это нормально абсолютно. Один раз в год можно отдельно время провести. Так что вопрос закрыт", - заявила Решетова.