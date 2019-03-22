Злобный гороскоп: как разительно меняются к старости знаки Зодиака

Если вы до женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки

Принципы Скорпионов с годами не меняются: они критикуют всех и вся, находя особый мазохизм в том, чтобы делать это в лицо. Вот почему до старости из них доживают не все. Редкий человек соглашается стать их второй половинкой и мишенью для комментариев.

С годами они все же учатся держать язык за зубами, поэтому, хоть и поздно, они обзаводятся семьей, и это их смягчает. К старости Скорпионы приходят с радостной улыбкой, тратя свою кипучую энергию на внуков и домашние хлопоты.

Полцарства за средство Макропулоса

Стрельцы стареют либо очень рано, в тридцать лет превращаясь в сварливую особь мужского/женского пола, либо не стареют вообще. Поэтому сказать точно, что это тот самый знак Зодиака, который кардинально меняется в старости, нельзя. Та категория, которая успела состариться до выхода на пенсию, предпочитает друзьям общество кошек и собак. Но они не оставляют регулярных попыток устроить свою личную жизнь.

Вторая, нестареющая половина, тайно схимичила средство Макропулоса и вовсю им пользуется, обманывая молодых мужей/жен, что им всего двадцать пять на пятидесятой своей годовщине. И те, и другие доживают в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости в веселом окружении внуков, детей, мужей, престарелых родителей, собак и приблудившихся кошек.

Ананасы в шампанском

Козероги очень целенаправленно всю жизнь идут к своей цели — красивой жизни. Они представляют себя героями романов и тайно хотят жить в роскоши и почитании. К преклонным годам они понимают, что они тянут лямку, как ишак, который идет за морковкой. Но привычка — вторая натура.

Сам процесс становится приятнее, чем наслаждение жизнью, после чего они расслабляются и могут даже научиться смеяться над собой. В преклонные годы перед нами подтянутый оптимист, живущий, как ни странно, в хорошем доме, уважаемый своими детьми и внуками за свой непреклонный характер и твердую волю.

Полюбите пофигиста очень быстро, очень быстро

Вам может показаться, что характер этого знака изменился разительным образом. Почему-то все несправедливо считают, что Водолеи — пофигисты и им все дается легко на блюдце с голубой каемочкой.

Хотя на самом деле они всегда прикладывают немалые усилия для достижения целей, просто этого никто никогда не видит. Ведь когда к нему не приди, Водолей всегда готов весело провести с вами время, накормить, выслушать. К старости его педантичная суть проявляется ярче.

Прячьтесь, родные и близкие, если Водолей сел на своего любимого конька — чтение морали. Однако это не отпугивает от него друзей и родственников: с поистине мазохистским упорством они продолжают окружать Водолея любовью до глубокой старости.

В море ветер, в море буря, в море воют ураганы

Вот и дошли мы до третьего знака, который разительно меняется к старости. Рыбы счастливо и беззаботно живут сначала за счет родителей, затем за счет друзей-приятелей. Когда же все приятели выходят замуж/женятся, Рыбы либо возвращаются в лоно семьи, либо пытаются научиться жить самостоятельно.

И здесь происходит психологическая ломка: из веселых, беспечных, компанейских они превращаются в замкнутых и скупых. Они панически боятся остаться без средств к существованию, поэтому из года в год сравнивают свои достижения и победы с чужими, подсчитывают накопления.