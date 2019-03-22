Злобный гороскоп: как разительно меняются к старости знаки Зодиака
Как часто мы слышим: «Он (она) так изменился с возрастом, что не узнать». Кто-то же скажет обратное: «Люди не меняются». На самом деле истина где-то посередине, так как есть знаки, характер которых не меняется с годами, и для каждого знака зодиака существуют, как уверяет Yaprelest.ru, свои определенные перемены в старости.
Из красной шапочки в зубастую старушку
Если вы подумали, что Овны сильно меняются к старости, превращаясь из Красной Шапочки в зубастую старушку, то вы ошибаетесь. Они и в молодости были не подарок: говорили, что думают, знали себе цену.
К старости Овны не теряют этих качеств. И если в юности Барашек была безбашенной тусовщицей с татухой на ягодице, то в старости она постарается украсить себя симметричным развеселым рисунком, а затем будет щеголять в бикини по пляжу.
И наоборот: мнительный молодой Барашек, постоянно переживающий за свое здоровье, превратится в ипохондрика, который систематично будет доставать провизоров вопросами о том, как ему уберечь себя от хвори.
Овны отрицают старость и старательно поддерживают себя в форме, занимаясь оздоровительной гимнастикой, используют современные биодобавки, диеты.
Поэтому на свое семидесятилетие Овны облачаются в узкие платья или костюмы и зажигают с молодежью на танцполе. При этом не забывают поучать всех вокруг, как правильно надо это делать.
Кто понял жизнь, тот больше не смеется
Остается только спрашивать, где та веселая девочка и восторженный мальчик? Из повесы и весельчака Телец превращается в угрюмого и редко улыбающегося человека. С накоплением жизненного опыта характер Бычков меняется до неузнаваемости.
Впрочем, внешний вид тоже претерпевает изменения: Тельцы отличные кулинары и любят поесть, поэтому к зрелому возрасту обзаводятся солидными формами. Но это их не смущает, ведь хорошего человека должно быть много.
С течением времени портится и их характер: розовые очки бьются стеклами внутрь, жизнь на поверку оказывается совсем не радугой. Дамы Тельцы постоянно сожалеют об упущенных возможностях. Мужчины становятся циничными стариками, которые хранят под матрасом берданку и хладнокровно отстреливают с ее помощью шумящих соседей или разгулявшуюся за окнами компанию.
Только наедине со своими внуками сердце их оттаивает: они вспоминают свою лихую молодость и, изрядно привирая действительность, учат «зеленую» молодежь жизни.
Много шума из ничего
Вся жизнь Близнецов похожа на пьесу Шекспира: они постоянно в движении и гуще событий, хотя, видит Бог, они к этому совсем не стремятся. Начиная с 25 лет, они тайно мечтают выйти на пенсию и заняться ничегонеделанием.
Мечтам Близнецов не суждено сбыться. Происходит это примерно так: к приходу пенсии они забираются в удаленный уголок Земли, селятся в шале, садятся у камина, укутываются в уютный плед, берут в одну руку чашку ароматного чая с лесными ягодами, в другую — томик Достоевского и…
На пятой минуте кайфа им хочется поделиться впечатлениями, но связи нет: уголок-то удаленный. Промаявшись ночь, они на следующий день покинут райское место, думая, что без них всем родным очень плохо. И будут правы.
Отвязные старики и гламурные старушки
Раки с молодости стремятся быть эталоном. Сначала это послушные мальчики и девочки для родителей и учителей, затем правильные парни и строгие девушки. Они даже выходят замуж или женятся не по любви, а с расчетом «что люди скажут», поэтому к концу семейной жизни сильно обижены на судьбу, а у их вторых половинок начинает дергаться глаз, так как Раки — те еще фрукты.
Затем после развода какое-то время Раки «кутят», посылая в небо фейерверки и костеря бывших за погубленную молодость.
Вы думаете, что к старости они станут отвязными стариками и гламурными старушками? Нет, чуда не произойдет: они превратятся в примерных пенсионеров, выгуливающих котиков на поводке, мирных соседями по площадке, старичков в классическом виде.
С той лишь разницей, что бабушки этого знака предпочитают смотреть телевизор, а дедушки — стряпать на кухне.
Царь, просто царь, или Ты меня уважаешь?
Натура Львов претерпевает разительные перемены со временем. В молодые и зрелые годы они полны энтузиазма всех подмять под себя и осчастливить своей царской волей. Долгое время всем доказывают, что стареть они не собираются, и старательно заводят связи с людьми значительно младше себя. Но когда приходит неизбежное, они кардинально меняются, превращаясь в робких и покладистых людей.
Их оставляют нянчиться с внуками, причем неважно, родные они или нет. Львы с упоением пекут блины, осваивают кулинарное искусство. Это как раз те люди, которые льют сентиментальные слезы над сериалами.
Оставь меня, старушка, я в печали
Девы не меняются ни внешне, ни внутренне. Они перешагивают рубеж зрелости со словами: «Я знал, что здесь будет еще хуже». Затем прощаются со своими половинками, берут собаку, кота оставляют бывшей или бывшему, укладывают котомку на плечо и уходят вдаль.
В своей новой жизни они опять женятся/выходят замуж. Это может происходить несколько раз. Таким нехитрым способом Девы к концу жизни окружают себя большим количеством детей, внуков. Иногда нет-нет да и промелькнет в их глазах вопрос: «Кто все эти люди?»
Злые вы, уйду я от вас… карету мне, карету!
Думаете, это тот самый третий знак Зодиака, который возьмет и резко поменяется? Ну, допустим, Весы любят перемены: не побрезгуют и гель в губы вкачать, и имплантанты в разные места вставить — но суть их все равно остается прежней.
Они то послушные пушистые зайчики и любят весь мир, то тоном капризной девочки ставят «редисок» на место за то, что даме место не уступили и цветы не подарили. И вообще — злые вы, уйду я от вас. С возрастом амплитуда всплесков не меняется.
А поскольку карет никто не подает, приходится жить с тем, кого Бог послал. А что жаловаться-то? Послал же и детей, и внуков. Что еще нужно для счастливой старости?
Если вы до женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки
Принципы Скорпионов с годами не меняются: они критикуют всех и вся, находя особый мазохизм в том, чтобы делать это в лицо. Вот почему до старости из них доживают не все. Редкий человек соглашается стать их второй половинкой и мишенью для комментариев.
С годами они все же учатся держать язык за зубами, поэтому, хоть и поздно, они обзаводятся семьей, и это их смягчает. К старости Скорпионы приходят с радостной улыбкой, тратя свою кипучую энергию на внуков и домашние хлопоты.
Полцарства за средство Макропулоса
Стрельцы стареют либо очень рано, в тридцать лет превращаясь в сварливую особь мужского/женского пола, либо не стареют вообще. Поэтому сказать точно, что это тот самый знак Зодиака, который кардинально меняется в старости, нельзя. Та категория, которая успела состариться до выхода на пенсию, предпочитает друзьям общество кошек и собак. Но они не оставляют регулярных попыток устроить свою личную жизнь.
Вторая, нестареющая половина, тайно схимичила средство Макропулоса и вовсю им пользуется, обманывая молодых мужей/жен, что им всего двадцать пять на пятидесятой своей годовщине. И те, и другие доживают в здравом уме и твердой памяти до глубокой старости в веселом окружении внуков, детей, мужей, престарелых родителей, собак и приблудившихся кошек.
Ананасы в шампанском
Козероги очень целенаправленно всю жизнь идут к своей цели — красивой жизни. Они представляют себя героями романов и тайно хотят жить в роскоши и почитании. К преклонным годам они понимают, что они тянут лямку, как ишак, который идет за морковкой. Но привычка — вторая натура.
Сам процесс становится приятнее, чем наслаждение жизнью, после чего они расслабляются и могут даже научиться смеяться над собой. В преклонные годы перед нами подтянутый оптимист, живущий, как ни странно, в хорошем доме, уважаемый своими детьми и внуками за свой непреклонный характер и твердую волю.
Полюбите пофигиста очень быстро, очень быстро
Вам может показаться, что характер этого знака изменился разительным образом. Почему-то все несправедливо считают, что Водолеи — пофигисты и им все дается легко на блюдце с голубой каемочкой.
Хотя на самом деле они всегда прикладывают немалые усилия для достижения целей, просто этого никто никогда не видит. Ведь когда к нему не приди, Водолей всегда готов весело провести с вами время, накормить, выслушать. К старости его педантичная суть проявляется ярче.
Прячьтесь, родные и близкие, если Водолей сел на своего любимого конька — чтение морали. Однако это не отпугивает от него друзей и родственников: с поистине мазохистским упорством они продолжают окружать Водолея любовью до глубокой старости.
В море ветер, в море буря, в море воют ураганы
Вот и дошли мы до третьего знака, который разительно меняется к старости. Рыбы счастливо и беззаботно живут сначала за счет родителей, затем за счет друзей-приятелей. Когда же все приятели выходят замуж/женятся, Рыбы либо возвращаются в лоно семьи, либо пытаются научиться жить самостоятельно.
И здесь происходит психологическая ломка: из веселых, беспечных, компанейских они превращаются в замкнутых и скупых. Они панически боятся остаться без средств к существованию, поэтому из года в год сравнивают свои достижения и победы с чужими, подсчитывают накопления.
К старости они приходят с солидным счетом в банке и значительно округлившейся фигурой. Долгими зимними вечерами они, как дядюшка Скрудж, рассказывают своим внукам или внучатым племянникам поучительные истории о тяготах самостоятельной жизни и первом заработанном долларе.