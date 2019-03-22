Пт, 22.03.2019
Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смело! Хайди Клум сфотографировалась топлес на вершине небоскреба

Смело! Хайди Клум сфотографировалась топлес на вершине небоскреба
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Heidi Klum

ФОТО: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

45-летняя Хайди Клум не стесняется демонстрировать свое роскошное тело.

Пока поклонники вовсю обсуждают предполагаемую беременность Хайди Клум, она продолжает наслаждаться своим романом, путешествовать и, конечно же, демонстрировать свою идеальную фигуру.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

На красной дорожке, в различных фотосессиях и даже просто на снимках в Instagram Клум выглядит роскошно и получает лестные комментарии в ответ на свои фото от подписчиков. 

Сейчас супермодель вместе со своим женихом Томом Каулитцем отдыхает в Гонконге.

ФОТО: Vida Press

Естественно, пара остановилась в отеле с роскошным видом, на фоне которого грех не сделать фото для социальных сетей. Именно этим и занялась 45-летняя Хайди на досуге, обнажив грудь и позируя перед камерой в нижнем белье. 

ФОТО: Vida Press

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ