Смело! Хайди Клум сфотографировалась топлес на вершине небоскреба

Пока поклонники вовсю обсуждают предполагаемую беременность Хайди Клум, она продолжает наслаждаться своим романом, путешествовать и, конечно же, демонстрировать свою идеальную фигуру.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

На красной дорожке, в различных фотосессиях и даже просто на снимках в Instagram Клум выглядит роскошно и получает лестные комментарии в ответ на свои фото от подписчиков.

Сейчас супермодель вместе со своим женихом Томом Каулитцем отдыхает в Гонконге.

ФОТО: Vida Press

Естественно, пара остановилась в отеле с роскошным видом, на фоне которого грех не сделать фото для социальных сетей. Именно этим и занялась 45-летняя Хайди на досуге, обнажив грудь и позируя перед камерой в нижнем белье.