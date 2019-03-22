Смело! Хайди Клум сфотографировалась топлес на вершине небоскреба
45-летняя Хайди Клум не стесняется демонстрировать свое роскошное тело.
Пока поклонники вовсю обсуждают предполагаемую беременность Хайди Клум, она продолжает наслаждаться своим романом, путешествовать и, конечно же, демонстрировать свою идеальную фигуру.
На красной дорожке, в различных фотосессиях и даже просто на снимках в Instagram Клум выглядит роскошно и получает лестные комментарии в ответ на свои фото от подписчиков.
Сейчас супермодель вместе со своим женихом Томом Каулитцем отдыхает в Гонконге.
Естественно, пара остановилась в отеле с роскошным видом, на фоне которого грех не сделать фото для социальных сетей. Именно этим и занялась 45-летняя Хайди на досуге, обнажив грудь и позируя перед камерой в нижнем белье.