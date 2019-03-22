Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой

Сам юморист возмущен подобным отношением скупщиков. Решить проблему, по мнению артиста, самостоятельно невозможно. «Она отказывается от пресс-конференций, все билеты проданы — мы не знаем, куда людей посадить. Часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то ту причем?» — заявил Галкин.

Сейчас юморист старается поддерживать супругу. Алле Борисовне приходится много репетировать, ведь она давно не давала большие концерты. Раскрыл Галкин и некоторые подробности о грядущем шоу. По словам артиста, зрители увидят настоящий музыкальный спектакль, состоящий преимущественно из новых композиций. «Я построил дом, там есть бассейн. Алла когда плавает в бассейне, она там поет. В принципе она меня не посвящает в тонкости того, что она делает. Я не знаю в точности, что будет на концерте. Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить. В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев», — рассказал Максим.