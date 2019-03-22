Эмилия Кларк рассказала о двух операциях на мозге, из-за которых чуть не умерла

Актеры сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) не раз рассказывали, в какие трудные ситуации их ставили сценаристы проекта на съемках. Однако о настоящих трудностях и испытаниях поведала 32-летняя Эмилия Кларк в эссе, опубликованном газетой The New Yorker. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийном телешоу HBO за время работы над сериалом перенесла две серьезные операции на головном мозге и чудом осталась жива, пишет Сплетник.
В 2011 году, когда закончились съемки первого сезона "Игры престолов", Эмилия почувствовала себя плохо на тренировке в спортзале. Она ощутила сильную головную боль и тошноту. Актрису доставили в отделение неотложной помощи больницы Уиттингтона. Врачи сразу отправили ее на МРТ.
Сканирование головы подтвердило диагноз – субарахноидальное кровоизлияние, аневризма, угрожающий жизни тип инсульта. Требовалась срочная операция, поэтому Эмилию повезли на скорой в Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии.
Помню, мне сказали, что я должна подписать разрешение на операцию. Операция на мозге? Я была в середине своей очень занятой жизни — у меня не было времени на операцию на мозге! Но в конце концов я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга. Это будет не последняя и не худшая операция. Мне было двадцать четыре года,
– рассказала Кларк.
Через месяц после госпитализации она покинула больницу. Врачи сказали ей, что на другой стороне мозга у нее осталась меньшая аневризма, за которой нужно наблюдать. Эмилия вернулась к привычной жизни, к работе. Рассказала боссам HBO о проблемах со здоровьем, но было принято решение не афишировать эту историю.
В 2013 году, после окончания третьего сезона "Игры престолов", Кларк утвердили на роль в спектакле на Бродвее. Во время работы над постановкой выяснилось, что аневризма Эмили увеличилась вдвое, поэтому врачи приняли решение о повторной операции.
Мне обещали относительно простую операцию, легче, чем в прошлый раз. Я оказалась в шикарной отдельной палате Манхэттенской больницы... Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, и врачи ясно дали понять, что мои шансы выжить весьма сомнительны. На этот раз они должны были получить доступ к моему мозгу старомодным способом – через череп,
– рассказала Эмилия в эссе.
Спустя несколько недель после второй операции актриса вместе с коллегами поехала на Comic-Con в Сан-Диего, где ей стало плохо.
Прежде чем мы начали отвечать на вопросы, у меня ужасно разболелась голова. Ко мне вернулось тошнотворно знакомое чувство страха. Я подумала: "Вот оно. Мое время истекло. Я дважды обманула смерть, и теперь она придет за мной". Когда я вышла за кулисы, ко мне подошел мой публицист. Меня ждал репортер MTV для интервью. Я подумала, что если пойду, то все может произойти в прямом эфире. Но я выжила. Я пережила MTV и многое другое. За годы, прошедшие после второй операции, я вылечилась сверх самых необоснованных надежд,
– рассказала актриса.
Она впервые настолько подробно рассказала свою историю. После пережитого Кларк занялась благотворительностью, которая направлена на лечение людей, восстанавливающихся после черепно-мозговых травм и инсульта.
Я бесконечно благодарна маме и брату, врачам и медсестрам, друзьям. Каждый день скучаю по отцу, который умер от рака в 2016 году. Я уже никогда не смогу достаточно отблагодарить его,
– добавила актриса.