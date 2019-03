Эмилия Кларк рассказала о двух операциях на мозге, из-за которых чуть не умерла

Актеры сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) не раз рассказывали, в какие трудные ситуации их ставили сценаристы проекта на съемках. Однако о настоящих трудностях и испытаниях поведала 32-летняя Эмилия Кларк в эссе, опубликованном газетой The New Yorker. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийном телешоу HBO за время работы над сериалом перенесла две серьезные операции на головном мозге и чудом осталась жива, пишет Сплетник.