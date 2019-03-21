Чт, 21.03.2019
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Бузова рискнула и показала себе без макияжа
Вы бы узнали ее?

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

33-летняя российская звезда продемонстрировала лицо без косметики и накладных ресниц, передает эту потрясающую новость 5-tv.ru.

Ольга Бузова не скрывает от своей 15-миллионной армии подписчиков ничего.

На днях она показала, как выглядит без макияжа. Бузова опубликовала в Instagram Stories видео из автомобиля по дороге на съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2». На лице звезды нет привычного мейкапа.

Позже телеведущая преобразилась и поделилась уже своим привычным образом.

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