Бузова рискнула и показала себе без макияжа

Ольга Бузова не скрывает от своей 15-миллионной армии подписчиков ничего.

На днях она показала, как выглядит без макияжа. Бузова опубликовала в Instagram Stories видео из автомобиля по дороге на съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2». На лице звезды нет привычного мейкапа.