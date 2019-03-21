Чт, 21.03.2019
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Какая романтика! Собчак и Богомолов закружились в трогательном танце
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Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе на вручении музыкальной премии Bravo

ФОТО: EPA/SERGEI CHIRIKOV

Российская журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов на одном из светских мероприятий не скрывали своих чувств. Видеоролик с чувственным танцем засняла супруга режиссера Федора Бондарчука - Светлана, она же разместила его на своей странице в Instagram. 

На ролике хорошо видно, как Богомолов исполняет песню Филиппа Киркорова «Снег».

В какой-то момент режиссер уходит со сцены и идет в зал. Далее, он берет за руку Ксению, и начинает с ней танцевать.

Во время танца Константин продолжает трогательно петь, а журналистка ему улыбается. 

Ранее Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет. Это произошло на церемонии вручения музыкальной премии Bravo в области классической музыки. Пара уже не скрывалась от объективов фотографов, и конечно привлекала к себе внимание окружающих.

Кроме того, на церемонии в Большом театре были такие кинозвезды как Джон Траволта и Хелен Миррен. 

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A post shared by Sveta RU (@a030aa) on

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