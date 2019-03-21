Чем заняться разным знакам Зодиака этой весной

Активные Овны порой могут усмирить пыл и успокоиться, поиграв в настольные игры. Такой досуг вполне подходит представителям этого знака по той причине, что во время игры Овны могут показать себя во всей красе: проявить смекалку и продемонстрировать ум. А если получится выйти из игры победителями, то это еще и поднимет самооценку и заметно улучшит настроение.

Лучший способ проводить выходные весной Тельцам – засесть дома под пледом c чашкой травяного чая и интересной книгой. Тельцы – отъявленные книголюбы, которые отслеживают все новинки, знают наизусть ассортимент ближайшего книжного магазина и стараются проводить за чтением как можно больше времени. Сейчас, пока на улице холодно, можно читать дома, а в парке,тепло одевшись, гулять, размышля над прочитанным.

Любознательные Близнецы тянутся к культуре разных стран. Они не упустят возможности узнать побольше о чужой культуре, стремятся изучать иностранные языки и историю. Им будет интересно провести выходные, например, на фестивале индийской кухни за приготовлением настоящего карри или посетить японскиий фестиваль, где можно понаблюдать за косплеерами, поесть суши и рамена, послушать японскую музыку и научиться рисовать персонажей манги.

Раков считают домоседами, но их можно вытащить из дома, если предложить им занятие по душе. Представители этого знака Зодиака очень комфортно чувствуют себя рядом с водой, но не любят активные виды спорта, поэтому плавание лучше сразу отмести в сторону. Зато Ракам точно понравится экскурсия в океанариум, где вода будет окружать их со всех сторон вместе со своими, порой, экзотичными обитателями. Или в открывшися в Норвегии подводный ресторан.

Львам важно провести время со вкусом, свойственным им шиком и побывать где-либо быстрее их знакомых, чтобы потом рассказывать о мероприятии с высоты собственного опыта. Они будут первыми на очереди в новый ресторан, открытие выставки или мастер-класс известного cтилиста или бизнес-тренера.

Девы любят проводить время дома, а свободные от домашних хлопот часы тратят на рукоделия. Вышивают крестиком, шьют подушки, варят мыло или делают домашние заготовки. В общем, стремятся превратить свое жилище в обитель уюта, куда хочется возвращаться после тяжелой работы и отдыхать в тишине и спокойствии.

Для Весов особую ценность в жизни представляет музыка. Они прирожденные музыканты, а если обделены талантом игры на музыкальном инструменте, то погружаются в прослушивание и изучение музыкальной теории. На концертах любимых групп Весы могут выплеснуть наружу всю накопившуюся энергию, поэтому на выходных для них не будет лучше занятия, чем презентация очередного альбома или гастроли известных музыкантов.

Отпуск для Скорпионов – это всегда путешествие в дальние страны, но выходные увы не располагают достаточным временем, и отправиться куда-нибудь в Марокко навстречу тажину не удастся. Можно на выходных сделать Скорпиону подарок и преподнести ему сертификат на отдых в одном из многочисленных СПА-отелей.

Стрельцы по своей натуре авантюристы и любители пощекотать нервы. Если в кинотеатрах не идет никаких нашумевших хорроров, а с парашютом Стрельцы уже прыгали раз 5 (и это за последний год), то отличной альтернативой будут страшные квесты. Выживание в лесу, изучение карьеров и болот – это лишь немногие квесты, которые могут порадовать этот знак.

Стоит признать, что Козероги не умеют отдыхать, поэтому даже сидя перед телевизором пытаются принести пользу обществу и мастерят что-либо. В идеале, после того как очередной handmade-шедевр готов, Козероги стремятся их продать или, что совсем хорошо, наладить свой домашний бизнес. В таком случае, отправляйте их за вдохновением на какой-нибудь маркет, где полно таких же умельцев.

Водолеи испытывают тягу ко всему прекрасному и красивому, поэтому в круг их интересов часто входит увлечение живописью. На картины, не спорим, можно любоваться в галереях, но намного интереснее будет в выходной отправить Водолеев на пленэр, вооружив кисточкой и мольбертом.