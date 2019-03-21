Единственная дочь Началовой появилась на похоронах певицы с отцом Евгением Алдониным

Юлия Началова скончалась в субботу, 16 марта, в одной из московских больниц. Врачи сделали ей операцию, пытаясь спасти, но чуда, увы, так и не произошло. Как потом рассказал отец певицы, ослабленный организм не выдержал нагрузки, произошла остановка сердца.
Сегодня в Москве прощаются с Юлией Началовой. Несмотря на то, что траурная церемония началась только в 12 дня, с самого утра у ворот кладбища собрались сотни поклонников. Приехали проститься с певицей и многие ее коллеги, в том числе Филипп Киркоров, Лариса Долина Александр Панайотов, Александр Песков, Ирина Салтыкова и многие другие. Желающих проводить Началову в последний путь оказалось настолько много, что церемонию было решено продлить на три часа.
Единственная дочь Юлии — 12-летняя Вера — появилась на похоронах мамы со своим отцом — футболист Евгением Алдониным. Несмотря на то, что супруги развелись, до последнего они хорошо общались и воспитывали общего ребенка. Именно отцу девочки пришлось озвучивать ей печальную новость о смерти матери.
Сейчас решается вопросом, с кем будет жить Вера: с отцом или все-таки с родителями Юлии.
Напомним, незадолго до случившегося другой экс-избранник Началовой — хоккеист Александр Фролов подал на нее в суд. Бывшие гражданские супруги не могли поделить внушительных размеров квартиру в Москве. Юристы считают, что теперь 20-миллионный долг певицы ляжет на плечи ее дочери, друзья Началовой надеются, что Фролов в конце концов отзовет иск.