Чт, 21.03.2019
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Топалов вышел из себя на похоронах Началовой

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Vlad Topalov attends a farewell ceremony for Russian singer Yulia Nachalova

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Проститься со знаменитостью прибыли многие звезды российского шоу-бизнеса. На похороны Юлии Началовой приехал и певец Влад Топалов.

Журналисты попытались поговорить с исполнителем, но он не был настроен на общение. После очередного вопроса от представителей СМИ Влад Топалов вышел из себя.

Певец говорил только: "Дайте пройти!" Он чуть ли не толкался, сообщает "Московский комсомолец". В такой тяжелый день артисту не захотелось высказываться.

Зато смерть Юлии Началовой прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Я знал о здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Никогда не жаловалась на болезнь", – отметил артист на прощании с Началовой.

Певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в кому. 16 марта врачи провели операцию, после которой артистка скончалась. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды. На похороны Началовой пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.

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