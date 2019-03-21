Топалов вышел из себя на похоронах Началовой

Проститься со знаменитостью прибыли многие звезды российского шоу-бизнеса. На похороны Юлии Началовой приехал и певец Влад Топалов.
Журналисты попытались поговорить с исполнителем, но он не был настроен на общение. После очередного вопроса от представителей СМИ Влад Топалов вышел из себя.
Певец говорил только: "Дайте пройти!" Он чуть ли не толкался, сообщает "Московский комсомолец". В такой тяжелый день артисту не захотелось высказываться.
Зато смерть Юлии Началовой прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Я знал о здоровье. Накануне смерти она отвечала на звонки, но новости были позитивные. Никогда не жаловалась на болезнь", – отметил артист на прощании с Началовой.
Певицу госпитализировали 8 марта, а позже ввели в кому. 16 марта врачи провели операцию, после которой артистка скончалась. Причиной смерти стал сепсис из-за раны на ноге, осложненный болезнями звезды. На похороны Началовой пришли родственники, представители российского шоу-бизнеса и поклонники ее таланта.