Предсказание в онлайн-тесте толкнуло женщину на подготовку свадьбы без жениха
Пользовательница сети рассказала, что ее подруга спланировала свадьбу и позвала гостей еще до помолвки. Как сообщает Life.ru со ссылкой на таблоид The Sun, приглашенные не поняли ее поступка.
«Невеста» принялась за организацию торжества после того, как онлайн-тест на Facebook предсказал ей свадьбу в будущем году. «Такие фейковые викторины про судьбу», — пояснила автор поста.
После прохождения шуточного теста девушка разослала друзьям приглашения на «специальное мероприятие» в Zola (сервис для организации свадеб). Позднее гости торжества узнали, что предполагаемый жених еще не сделал возлюбленной предложение.
Пост девушки разделил подписчиков на два лагеря. Некоторые жалели парня, которому досталась столь сумасбродная девушка. «Знает ли этот несчастный, что он женится?» — иронически интересовались они. Они воображали, что для него свадьба станет большим сюрпризом.
Однако ряд пользователей не увидели в поступке девушки ничего необычного. По их мнению, люди, которые долгое время живут вместе, вполне готовы к серьезному шагу. «Мы начали планировать нашу свадьбу примерно за шесть месяцев до того, как обручились», — поделился своим опытом один из подписчиков. Другой заметил, что время организации неважно, но приглашать гостей на пока несуществующую свадьбу странно.