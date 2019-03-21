Чт, 21.03.2019
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  • Врач Юлии Началовой признался, что у нее не было денег на лечение

Врач Юлии Началовой признался, что у нее не было денег на лечение

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Юлия Началова

ФОТО: Instagram

Главный врач клиники «Можайка 10» Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, признался, что у известной исполнительницы были финансовые проблемы, сообщает Life.ru.

Как рассказал Шуров, еще полгода назад Началова проходила курс лечения в клинике бесплатно.

— С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи, — сказал Шуров.

По его словам, «внешне всем казалось, что Началова была благополучна и ни в чем не нуждалась, но это далеко не так».

— В последние годы она жила очень скромно, — добавил Шуров.

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