Киркоров неожиданно объявил имя преемника

На гала-ужине, посвященном второй церемонии вручения Международной профессиональной премии Bravo, слепило в глазах от звезд. На мероприятие прибыли Джон Траволта, Хелен Миррен, Майкл Болтон и многие другие. Побывал на ужине и корреспондент Дни.ру.
Полтора месяца остается до открытия 64-го конкурса песни "Евровидение" в Израиле. Россию снова будет представлять Сергей Лазарев. Он поедет на конкурс с композиций Scream, которую написала "команда мечты" Филиппа Киркорова. Она же ставила номер выступления.
"Я сделал все, что мог, теперь дело за Сергеем, – рассказал Киркоров. – Не сомневаюсь, что он полностью выложится на сцене и покорит сердца европейской публики. Он почти стал победителем несколько лет назад, поэтому теперь все должно быть идеально".
Сделал поп-король и неожиданное признание перед поездкой Лазарева на "Евровидение". "Я считаю, что Сережа Лазарев – мой преемник, – улыбнулся он. – Яркий, амбициозный, живет сценой. Точно так же я считаю себя учеником и преемником Валерия Леонтьева".
Леонтьеву – 70 лет. Киркорову – 51. Лазареву – 35. У них практически одинаковая разница в возрасте – 20 лет. Считается, что каждые 20 лет меняются поколение и вкусы, поэтому в словах поп-короля есть определенная логика.
А недавно, поздравляя с полувековым юбилеем певицу Валерию, Филипп Киркоров сказал, что считает себя преемником Иосифа Кобзона. "Песен, конечно, здоровья и еще как минимум 50 лет! Я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в свое время – Изабеллу Юрьеву. Не зря же он меня назвал и считает своим преемником", – заявил тогда артист.