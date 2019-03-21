Чт, 21.03.2019
Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Звезда Comedy Woman рассказала, почему так и не стала матерью

Звезда Comedy Woman рассказала, почему так и не стала матерью
Откровенно о сокровенном

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: скриншот instagram.com/marina_phedunkiv

Российская комедийная актриса, широко известная по роли матери Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman к 45 годам так и не стала мамой, хотя до сих пор мечтает о ребенке. На днях она стала героиней программы «Судьба человека» и рассказала в эфире, почему так произошло.

Успешной карьере Марины Федункив завидуют многие ее коллеги, однако, несмотря на успехи в творчестве, у нее так и не сложилась полноценная семья - не получилось стать ни счастливой женой, ни мамой. На днях актриса приняла участие в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Во время беседы с Борисом Корчевниковым Марина откровенно рассказала о том, почему до сих пор не родила ребенка. Как выяснилось, отчасти виновен в этом ее экс-супруг Михаил.

«Человек был зависим от наркотиков. Я его пыталась оттуда вытащить всяческими способами.

Я себе поставила задачу, что я должна это сделать. Миссия оказалась невыполнима. От больного человека рожать детей? Я думала, что могу изменить этот мир. Я была одержима этим желанием»,

- призналась актриса.

Сегодня Федункив отдает себе отчет в том, что, скорее всего, уже не сможет родить самостоятельно, но не отказывается от желания стать матерью.

Она хочет усыновить «особенного ребенка» - правда, пока не торопится осуществить задуманное. «Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком»,

- отметила Марина.

Смотрите на видео полный выпуск программы «Судьба человека» с участием Марины Федункив!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ