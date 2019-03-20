Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось

По предположению докторов, резкое ухудшение здоровья произошло из-за голодания женщины, которая долгое время изводила организм строгими диетами.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Елены — ей поставили капельницу, сделали несколько уколов и поместили в специальную палату. Однако самочувствие порноактрисы ухудшилось и вызывает серьезные опасения.

«Лена пришла в сознание, однако ее организм по-прежнему слаб. Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками есть. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. Конечно, врачи ожидали такой реакции. Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказали в окружении Берковой.

Елена сделала видео и выложила в Instagram.