Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось
Звезда фильмов для взрослых была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. По словам Starhit.ru, Елена попала в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия.
По предположению докторов, резкое ухудшение здоровья произошло из-за голодания женщины, которая долгое время изводила организм строгими диетами.
Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Елены — ей поставили капельницу, сделали несколько уколов и поместили в специальную палату. Однако самочувствие порноактрисы ухудшилось и вызывает серьезные опасения.
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