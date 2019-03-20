Ср, 20.03.2019
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  • Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось

Здоровье госпитализированной Елены Берковой резко ухудшилось
Она не может есть

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Елена Беркова

ФОТО: Instagram

Звезда фильмов для взрослых была экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. По словам Starhit.ru, Елена попала в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия.

По предположению докторов, резкое ухудшение здоровья произошло из-за голодания женщины, которая долгое время изводила организм строгими диетами.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Елены — ей поставили капельницу, сделали несколько уколов и поместили в специальную палату. Однако самочувствие порноактрисы ухудшилось и вызывает серьезные опасения.

«Лена пришла в сознание, однако ее организм по-прежнему слаб. Доктора стараются исправить эту ситуацию. Они заставляют Елену хотя бы маленькими ложками есть. Однако еда вызывает у Берковой лишь отвращение и рвотный рефлекс. Конечно, врачи ожидали такой реакции. Потребуется время, чтобы организм вновь привык к нормальной еде», — рассказали в окружении Берковой.
Елена сделала видео и выложила в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои хорошие!!!! ❤🧡💛💚💙💜 Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не бестпокойтесь так за меня…. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. 🚘 И сегодня я уже буду дома.. Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! 😘 Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! 🥳Она у нас одна. Пожалуйста будь-те добрее друг к другу. Всегда ваша. 🍓 P.S "Дорогие" журналисты @starhit.ru я "очень рада", что вы так пристально "следите" за моей персоной!!! 😡 Но, можете быть спокойны, со мной ВСЁ ХОРОШО!!!! 😛 #ntv #russia1 #5tv #rtv #rt #l78 #Life #mk #360tv #rentv #tass # #tvc #runews24 #kp

Публикация от Elena Berkova (@berkova)

По словам врачей, Елена провела ночь в больнице. Она мгновенно уснула после принятых лекарств и уколов. Все это время рядом со знаменитостью находился ее друг. По предположению очевидцев, возможно, новый бойфренд. «На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием», — рассказывает «СтарХиту» Ирина Соловьева, пациентка клиники.

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