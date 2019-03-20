Представитель экс-мужа Началовой раскрыл подробности разбирательств за квартиру певицы

Незадолго до своей смерти Юлия Началова попала в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спаси ее, но чуда, увы, не произошло. 16 марта певица скончалась в одной из московских больниц, не приходя в сознание. Версии причин случившегося были самые разные, в том числе и то, что Началова загремела в больницу после скандала с бывшим мужем — хоккеистом Александром Фроловым, который ранее подал на нее в суд — бывшие супруги не могли поделить квартиру в Москве.

Несколько лет назад Александр Фролов выкупил у Началовой за 20 миллионов рублей долю в апартаментах, где они жили вместе, однако год спустя пара распалась, а Юлия заявила, что никаких денег не видела, а значит ее экс-избранник претендовать на имущество не может. Фролов такого от бывшей возлюбленной не ожидал и подал на нее в суд, якобы по этой причине у певицы, которая страдала подагрой и сахарным диабетом, ухудшилось самочувствие, однако представитель хоккеиста эту версию опроверг, пишет EG.

«Он никому ни одного иска не предъявлял, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и «Весенними инвестициями». Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается», — пояснил агент Фролова в беседе с «ФАН».