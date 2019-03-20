Вся в мать! 17-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой в бикини

С возрастом Соня Киперман становится все больше похожа на Веру Брежневу.
В последнее время 17-летнюю Соню Киперман все чаще сравнивают со знаменитой матерью. И это неудивительно! Девушка растет точной копией Веры Брежневой. И даже эксперименты с цветом волос не могут скрыть явное сходство.
В особенности, поклонники звездного семейства часто сравнивают фигуры матери и дочки: и Вера, и Соня обладают длинными стройными ногами, подтянутыми животами и тонкими талиями.
Так, на днях в Instаgram Киперман опубликовала новое фото, на котором она запечатлена на берегу моря в стильном купальнике. Дочь Веры Брежневой позирует в черно-белом бикини, который выгодно подчеркнул идеальную фигуру девушки.
Поклонники засыпали Соню комплиментами, отметив ее точеную фигуру.