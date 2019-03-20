Ср, 20.03.2019
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  • Вся в мать! 17-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой в бикини

Вся в мать! 17-летняя дочь Веры Брежневой похвасталась идеальной фигурой в бикини

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Вера Брежнева с дочерью

ФОТО: Instagram

С возрастом Соня Киперман становится все больше похожа на Веру Брежневу.

В последнее время 17-летнюю Соню Киперман все чаще сравнивают со знаменитой матерью. И это неудивительно! Девушка растет точной копией Веры Брежневой. И даже эксперименты с цветом волос не могут скрыть явное сходство.

Соня Киперман

ФОТО: Instagram

В особенности, поклонники звездного семейства часто сравнивают фигуры матери и дочки: и Вера, и Соня обладают длинными стройными ногами, подтянутыми животами и тонкими талиями.

Соня Киперман

ФОТО: Instagram

Так, на днях в Instаgram Киперман опубликовала новое фото, на котором она запечатлена на берегу моря в стильном купальнике. Дочь Веры Брежневой позирует в черно-белом бикини, который выгодно подчеркнул идеальную фигуру девушки.

Поклонники засыпали Соню комплиментами, отметив ее точеную фигуру.

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