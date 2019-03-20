Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»: концерт в Таллинне будет последним?
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним, передает Lenta.
Об этом музыкант сообщил в Instagram, написав следующее:
«Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец».
В то же время Шнуров не отрицает, что однажды группа сможет вновь поехать с концертами по городам, но это произойдет нескоро. В новом стихотворении артист задумался о сделанном и пережитом, а также затронул тему смерти.
«Лишь условность, мир иллюзий.
Всех могила растаможит».
Первый концерт заключительного тура «Ленинграда» пройдет в Калининграде. Концерт «Ленинграда» в Таллинне заявлен на 19 мая, в Москве коллектив выступит 14 июня.
Ранее 26 февраля стало известно, что Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, но вскоре после назначения певец сравнил свое членство с проявлением старческого маразма.
Группа «Ленинград» была образована в 1997 году в Санкт-Петербурге.