В США выпустят книгу про Юлию Началову
Знаменитый американский композитор и продюсер Уолтер Афанасьев заявил, что он напишет книгу о российской певице Юлии Началовой, сообщает Eg.ru.
Автор прогремевших на весь мир хитов Марайи Кэри All I Want for Christmas is you и Hero заявил, что усопшая была его любимой российской певицей и близким другом. Афанасьев не скрывает, что он очень тяжело переживает уход Началовой, однако пообещал, что обязательно поделится воспоминаниями знакомстве с исполнительницей.
«Я очень переживаю. Я лежу, плачу и слушаю нашу музыку. Это меня разрушило, слов нет! Я очень любил мою Юлию. Юлия Началова была моя любимая русская певица. Она была моим другом. Жить без неё будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про нее», — пообещал Афанасьев, которого цитирует сайт Super.ru.
Именно благодаря Уолтеру Афанасьеву российская певица записала свой первый англоязычный альбом, который, к сожалению, не завоевал большой популярности. Однако Началова сдружилась с продюсером и затем выпустила балладу «Жди меня», где американец аккомпанировал Юле на рояле.
Афанасьев признается, что у него с Началовой было множество творческих задумок, и безвременный уход исполнительницы стал дня него настоящим шоком. Он объяснил, почему достаточно долго не выходил на связь после известия о гибели Юлии.
«Я просто не готов разговаривать про нее так быстро. Все набросились на меня слишком рано, все звонят, все ищут меня. Но дайте мне, дайте нам всем время поскорбить, пожалуйста», — попросил Афанасьев.