В прошлую пятницу, 15 марта в таллиннском клубе Deja Vu прошла тематическая вечеринка Men in Black.

Дресс-код этого вечера был – черный цвет. На веселой вечеринке выступили эстонские артисты Марко Каар и Сийм Коппель.

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