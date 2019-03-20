LimonPartyЦвет настроения — черный! Смотрите, как столичные красотки веселились в Deja VuЦвет настроения — черный! Смотрите, как столичные красотки веселились в Deja VuLimon.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии20 марта 2019, 10:40В прошлую пятницу, 15 марта в таллиннском клубе Deja Vu прошла тематическая вечеринка Men in Black.Дресс-код этого вечера был – черный цвет. На веселой вечеринке выступили эстонские артисты Марко Каар и Сийм Коппель.Смотрите галерею! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариивечеринкаклуб