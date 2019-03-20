«Предчувствовала свой уход»: друг Юлии Началовой рассказал, что у певицы был рак

По его словам, Началова опасалась за свою жизнь и делилась с ним своими плохими предчувствиями. «Мы с ней шутили, смеялись, но порой она мне говорила, что опасается за свою жизнь», — сказал Иващенко.

Иващенко отметил, что общения Юлии с ним было похоже на некую исповедь. Телеведущий также поделился, что буквально за месяц до смерти победила рак - лимфому.

«Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь. Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации. Юля рассказала, что накануне съемок она победила онкологическое заболевание – лимфому», – говорит телеведущий.

С его слов, диагноз был поставлен на ранней стадии, и именно поэтому она справилась с ней достаточно быстро.

«Возможно иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь», - рассказал Егор СМИ.

«Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход. Думаю, Юля отдавала всю себя зрителям, порой закрывая глаза на свое здоровье. Она, конечно, проходила реабилитацию, наблюдалась у врачей, но все равно ставила сцену выше своего здоровья», – заключил Иващенко.