Самые аварийно-опасные водители по знаку Зодиака
Австралийские социологи провели исследование, подсчитав все аварии, случившиеся в течение 6 лет, и выявили самых «аварийных» водителей по знаку Зодиака. Их результаты представляет Zen.yandex.ru, и каждый из вас может оценить своё умение водить автомобиль и склонность к аварийности.
#1. Близнецы
Хотя Близнецы по праву считаются многофункциональными людьми: они могут пить, есть, разговаривать по телефону и делать еще несколько дел одновременно, на их способность к аккуратному вождению это не распространяется. Любые правила (в том числе и дорожного движения) являются для этого свободолюбивого знака сильным ограничителем, поэтому они просто их не замечают.
#2. Телец
С Тельцами на дороге плохую шутку играет их природное упрямство и уверенность в своей исключительной правоте. А еще медлительность и неспособность быстро ориентироваться в ситуации. Все эти причины привели к тому, что Тельцы занимают почетное второе место в нашем рейтинге.
#3. Рыбы
Беззаботность Рыб плохо сказывается в дорожных ситуациях. К тому же Рыбы весьма мечтательны, что нередко приводит к потере контроля над действительностью и провоцирует аварии. Специалисты уверенно ставят их на третье место по попаданию в различные дорожно-транспортные происшествия.
#4. Дева
Девы являются весьма педантичным и скрупулезным знаком, способным к анализу и контролю над ситуацией, но на дороге это им мало чем помогает. зачастую они водят автомобиль в несколько истеричном состоянии, поскольку где-то в подсознании этого контролирующего все и вся знака сидит страх, что за рулем от них мало что зависит. Также Девы славятся своим фирменным резким торможением, видя помеху спереди и не замечая, что происходит позади от них.
#5. Рак
Раки достаточно неплохие водители, очень четко видят общую дорожную картину, способны маневрировать и быстро принимать решение. Правда, иногда их подводит обостренное чувство справедливости. Рак ненавидит, когда кто-то пытается его подрезать или обогнать не по правилам, в этом случае он не успокоится, пока не накажет «обидчика», тем самым провоцируя аварию.
#6. Водолей
Водолеи попадают в серединку рейтинга, поскольку умело сочетают в себе качества лихого гонщика и аккуратного водителя. Конечно, они немного витают в облаках, за что отвечает воздушная стихия их знака, но способны также мастерски маневрировать на самых неудобных трассах и вообще отличаются альтруизмом и толерантностью по отношению к другим участникам дорожного движения.
#7. Овен
Как ни странно, но у упрямого и горячего Овна на дороге безопасность уже преобладает над аварийностью. Овны достаточно аккуратно ведут себя на дороге, если являются профессиональными водителями. Но таких водителей примерно половина. К сожалению, остальные Овны, чья профессия не связана с вождением транспортного средства, зачастую являются участниками ДТП, большинство которых сопряжено с летальным исходом.
#8. Лев
Ближе к концу нашего рейтинга у представителей знаков зодиака аварийность на дороге представлена в гораздо меньших масштабах. Одним из примеров таких водителей-аккуратистов является Лев. Этот знак везде и всюду ведет себя по-царски, да так, что остальные, едва завидев Льва на дороге, спешат ретироваться, обеспечивая тем самым безопасность.
#9. Весы
Принцип вождения Весов такой же, как и в жизни: семь раз отмерь – один отрежь. В силу своего астрологического происхождения они часто принимают взвешенные решения в дорожной ситуации. Также они достаточно дипломатичны за рулем и всегда пропускают слишком спешащие автомобили или неторопливых пешеходов. Известны своей уравновешенностью, в том числе и в экстремальных ситуациях.
#10. Стрелец
Стрельца за рулем нередко спасает прирожденная интуиция, благодаря которой они входят в тройку самых аварийно-неопасных водителей. В любой, казалось бы, незапланированной и опасной ситуации Стрелец вырулит плавно и без последствий. К сожалению, для них интуиция – предохранитель не столь надежный, как знания и опыт, поэтому Стрелец не лидер нашего рейтинга по безаварийному вождению.
#11. Скорпион
Очень эмоциональный и страстный в жизни Скорпион за рулем хладнокровен и сдержан, как и подобает земноводному. Он четко считывает и предугадывает маневры всех участников дорожного движения и практически всегда безошибочно действует согласно ситуации. Скорпионы в аварии попадают крайне редко, но очень метко. Именно это и не позволяет им называться самыми безопасными водителями из всех представителей зодиакального круга.
#12. Козерог
Козерог – классический пример аккуратного и безопасного водителя. Их принцип:– тише едешь – дальше будешь. Они неторопливы и максимально сконцентрированы, рассудительны и спокойны. Они знают правила дорожного движения как никто другой и неукоснительно их соблюдают. На счету Козерогов, по результатам исследования, меньше всего аварийных ситуаций и ДТП.