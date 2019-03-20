Самые аварийно-опасные водители по знаку Зодиака

#1. Близнецы

Хотя Близнецы по праву считаются многофункциональными людьми: они могут пить, есть, разговаривать по телефону и делать еще несколько дел одновременно, на их способность к аккуратному вождению это не распространяется. Любые правила (в том числе и дорожного движения) являются для этого свободолюбивого знака сильным ограничителем, поэтому они просто их не замечают.

#2. Телец

С Тельцами на дороге плохую шутку играет их природное упрямство и уверенность в своей исключительной правоте. А еще медлительность и неспособность быстро ориентироваться в ситуации. Все эти причины привели к тому, что Тельцы занимают почетное второе место в нашем рейтинге.

#3. Рыбы

Беззаботность Рыб плохо сказывается в дорожных ситуациях. К тому же Рыбы весьма мечтательны, что нередко приводит к потере контроля над действительностью и провоцирует аварии. Специалисты уверенно ставят их на третье место по попаданию в различные дорожно-транспортные происшествия.

#4. Дева

Девы являются весьма педантичным и скрупулезным знаком, способным к анализу и контролю над ситуацией, но на дороге это им мало чем помогает. зачастую они водят автомобиль в несколько истеричном состоянии, поскольку где-то в подсознании этого контролирующего все и вся знака сидит страх, что за рулем от них мало что зависит. Также Девы славятся своим фирменным резким торможением, видя помеху спереди и не замечая, что происходит позади от них.

#5. Рак

Раки достаточно неплохие водители, очень четко видят общую дорожную картину, способны маневрировать и быстро принимать решение. Правда, иногда их подводит обостренное чувство справедливости. Рак ненавидит, когда кто-то пытается его подрезать или обогнать не по правилам, в этом случае он не успокоится, пока не накажет «обидчика», тем самым провоцируя аварию.

#6. Водолей

Водолеи попадают в серединку рейтинга, поскольку умело сочетают в себе качества лихого гонщика и аккуратного водителя. Конечно, они немного витают в облаках, за что отвечает воздушная стихия их знака, но способны также мастерски маневрировать на самых неудобных трассах и вообще отличаются альтруизмом и толерантностью по отношению к другим участникам дорожного движения.

#7. Овен

Как ни странно, но у упрямого и горячего Овна на дороге безопасность уже преобладает над аварийностью. Овны достаточно аккуратно ведут себя на дороге, если являются профессиональными водителями. Но таких водителей примерно половина. К сожалению, остальные Овны, чья профессия не связана с вождением транспортного средства, зачастую являются участниками ДТП, большинство которых сопряжено с летальным исходом.

#8. Лев