20-миллионный долг Юлии Началовой за квартиру перейдет ее дочери

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина узнала о смерти матери не сразу. Все это время девочка находилась на спортивных соревнованиях в Лондоне, пишет TopNews.

Страшную новость Вера узнала от своего отца, первого мужа Юлии футболиста Евгения Алдонина. В рамках программы «Пусть говорят» мужчина признался, что ему было очень тяжело это говорить. Он сел с дочерью в машину, где рассказал о случившемся.

«Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии», - признался мужчина.

Евгений Алдонин заявил. что не сразу поверил в смерть бывшей супруги и сначала думал, что речь идет о небольших проблемах со здоровьем.

«Я узнал о ее госпитализации, когда был в другом городе. Позвонил ее родителям, они заверили, что врачи контролируют ситуацию и все будет нормально. Я попросил держать меня в курсе, звонить каждый день. Потом уже понял по дрожащему голосу Юлиной мамы, что не все в порядке», - вспоминает футболист.

Он пообещал заботиться о дочери, которая имела особую дружескую связь с матерью, и помочь ей как можно скорее пережить трагедию.

По словам авторов блога о Юлии Началовой, созданного как официальная страница памяти артистки, девочка проплакала всю ночь после того, как узнала о смерти мамы. «Вера этой ночью узнала о страшной трагедии и плакала всю ночь», - говорят создатели группы.

Также в рамках программы напомнили скандальную историю, произошедшую незадолго до того, как Юлия Началова попала в больницу: ее бывший избранник хоккеист Александр Фролов подал в суд на певицу с целью отсудить у нее половину квартиры на Нежинской улице в Москве, доставшуюся ей от мужа Евгения Алдонина. В 2015 году хоккеист пытался выкупить у артистки половину квартиры и заплатил ей 20 миллионов. Затем пара рассталась, а звезда заявила, что не брала никаких денег от спортсмена. В итоге он подал в суд.

«Юлия дала расписку о получении 20 миллионов, и в дальнейшем Фролов хотел эти деньги получить, потому что они оформили квартиру. Сначала тяжбы длились в Москве, затем в Нижнем Новгороде, поскольку Юлия там зарегистрирована там. На данный момент Фролов – спортсмен и чемпион – обратился к председателю Верховного суда РФ. Он считает, что в Нижнем Новгороде все куплено и просит перевести судебный тяжбы в другие регионы России», - заявил в рамках телешоу юрист Максим Суров.

Он отметил, что наследницей первой очереди этого долга станет 12-летняя дочь певицы. «Ей достанется квартира и долги. Он не бедный человек, на самом деле, я считаю, что 20 миллионов для него – небольшие деньги. Потому что он хоккеист, а мы знаем, сколько получают хоккеисты. В дальнейшем может быть он подумает и не будет судиться – ни с ней, ни с родителями, потому что опекать дочку будут родители Началовой», - сказал адвокат.