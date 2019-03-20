21 марта - весеннее равноденствие и полнолуние. Что можно, а что нельзя делать в этот день?

Существует множество примет о погоде в этот день, но среди них выделяют пару самых важных. Например, если в этот день ярко светит Солнце, то стоит ждать быстрого отступления холодов и теплого лета. Хмурая погода без Солнца, а также дождь или снег говорят о том, что зима будет уходить очень медленно. Свои рекомендации на этот день предлагает сайт Ladiesvenue.ru.

Что можно делать в день весеннего равноденствия 20-21 марта

Загаданные сегодня желания непременно сбудутся в течение наступившего года. Можете загадать желание, но учитывайте, что энергии Овна достаточно прямолинейны, поэтому исполнятся те желания, которые будут вплетены в общий поток событий.

В ночь с 20 на 21 постарайтесь запомнить сны, поскольку в них вам будет дана важная информация. На эту ночь выпадает 20 лунный день, он сулит быстрое исполнение увиденного. Также можно заказать сон, решить с его помощью свои проблемы или попробовать прийти в чье-либо сновидение. Не упустите уникальную возможность, когда силы Луны и Солнца сливаются в едином моменте, даруя шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Днем 20 марта сделайте уборку в доме, можно переставить мебель, следует избавиться от лишнего хлама, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.

Нужно смыть накопившуюся неблагополучную энергетику, приняв душ или ванну, обязательно думая о хорошем.

Написать на бумаге все отрицательные мысли, связанные с произошедшими за год неприятными событиями, и сжечь эту бумагу. Так этот день способствует окончательному избавлению от негативной энергии.

Можно легко исправить накопившиеся ошибки, простить самые тяжелые обиды и самим получить прощение.

Встречать весеннее равноденствие необходимо как можно хлебосольнее, искренне радуясь. Поэтому раньше устраивались веселые массовые гуляния в честь прихода весны.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия 20-21 марта

Нельзя в этот день думать о плохом и концентрироваться на негативе, иначе запрограммируете на это свое будущее.

Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, это привет к разрушению отношений.

В этот день нельзя забывать о прошлом и о предках — лучше в праздник почитать веселиться, встречать обновление природы, ходить в гости и дарить другим позитивное настроение.

Полнолуние, которое наступает 21 марта в 03.42, считается наиболее мистической и энергетически сильной фазой Луны. В это время каждый человек получает шанс внести поправки в свою жизнь и изменить ее в лучшую сторону. Главное - настроиться на нужную волну и следовать указаниям астрологов.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, лучше вести себя осторожно и осмотрительно. Не рекомендуется выяснять отношения, устраивать разборки, затевать конфликты. Звезды не советуют совершать необдуманные покупки, так как это может привести к пустой трате денег.