Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка
Об интересном положении 47-летней Леры Кудрявцевой сообщил телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на некие источники из близкого окружения популярной телеведущей, пишут Dni.ru.
Отмечается, что о своей предыдущей беременности телеблондинка молчала буквально до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас она не скажет ни слова.
Особо наблюдательные репортеры заметили, что после рождения дочери Марии Лера Кудрявцева не торопится худеть. Гламурная блондинка введет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» в весьма свободных в талии нарядах. А дома и вовсе предпочитает носить свободные спортивные костюмы, не сковывающие движений.
А ведь до недавнего времени 47-летняя Лера предпочитала появляться на публике в откровенных нарядах, подчеркивающих ее аппетитные формы: высокую грудь и тонкую талию. Теперь Кудрявцева отдает предпочтение коротким свободным в талии платьям спокойных тонов без лишнего блеска. Говорят, родив первенца своему молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, телеведущая обрела абсолютное счастье. Вполне закономерно предполагать, что пара решила не останавливаться на одном ребенке.