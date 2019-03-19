Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка

Отмечается, что о своей предыдущей беременности телеблондинка молчала буквально до последнего, поэтому велика вероятность, что и сейчас она не скажет ни слова.

Особо наблюдательные репортеры заметили, что после рождения дочери Марии Лера Кудрявцева не торопится худеть. Гламурная блондинка введет передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» в весьма свободных в талии нарядах. А дома и вовсе предпочитает носить свободные спортивные костюмы, не сковывающие движений.