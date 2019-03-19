Вт, 19.03.2019
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Умер режиссер Марлен Хуциев

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Марлен Хуциев

ФОТО: http://www.filmsall.ru

По предварительным данным, народный артист СССР скончался после продолжительной болезни.

Знаменитый советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 7 утра", — сказал собеседник агентства.

О госпитализации Хуциева сообщалось и в конце декабря прошлого года. А в начале января этого года скончалась его супруга.

Отметим, всенародную популярность режиссёр и народный артист СССР Марлен Хуциев обрёл благодаря таким своим фильмам, как «Два Федора», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича» и другим.

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