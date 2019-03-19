Умер режиссер Марлен Хуциев

Знаменитый советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

"Марлен Мартынович скончался сегодня в 7 утра", — сказал собеседник агентства.

О госпитализации Хуциева сообщалось и в конце декабря прошлого года. А в начале января этого года скончалась его супруга.