Умер режиссер Марлен Хуциев

По предварительным данным, народный артист СССР скончался после продолжительной болезни.
Знаменитый советский режиссер Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.
"Марлен Мартынович скончался сегодня в 7 утра", — сказал собеседник агентства.
О госпитализации Хуциева сообщалось и в конце декабря прошлого года. А в начале января этого года скончалась его супруга.
Отметим, всенародную популярность режиссёр и народный артист СССР Марлен Хуциев обрёл благодаря таким своим фильмам, как «Два Федора», «Июльский дождь», «Был месяц май», «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича» и другим.