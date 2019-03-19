Слушаем: в Сети опубликован первый клип Началовой, прославивший ее

В конце 80-х Юлия пришла к автору программы о юных талантах Марине Богатовой в эфир, чтобы рассказать о своих музыкальных успехах. Тогда же было принято решение снять экспромтом видео на ее песню «Мой рыжик». «Она была готова и в пятый, и в десятый раз все повторять, показывая легкость, улыбчивость, заряжая нас. Причем это было не на публику, вся суть Юли была в том, чтобы дарить радость окружающим», — рассказала Богатова.

Именно этот ролик отправили в «Утреннюю звезду» в 1991-92 годах, после чего Началова стала знаменитой. Десять лет спустя в интервью все тому же воронежскому телевидению, певица признавалась, что именно «Мой рыжик» стал отправной точкой ее музыкальной карьеры.