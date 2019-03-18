Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
С Вячеславом Кудря Началова встречалась несколько месяцев. Мужчина сильно переживает смерть возлюбленной, ведь все верили, что Юлия Началова сможет выкарабкаться после операции, рассказывает Starhit.ru.
В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» знакомые певицы вспомнили, какой она была. По словам собравшихся в студии, Юлия запомнилась солнечным человеком, который иногда улыбался через боль. Началова долго скрывала, что у нее подагра, хотя при этом недуге ей было очень больно надевать туфли на каблуках, в которых она танцевала.
Последний год Юлия состояла в отношениях с юристом Вячеславом Кудря. Андрей Малахов связался с мужчиной по скайпу. Он был в трауре и благодарил всех за слова поддержки.
«Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей «хорошо» или «лучше» воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что говорят врачи. Лучше, если об этом скажут родители, а не я.
В социальных сетях Юлии не так много фотографий с бойфрендом Вячеславом Кудрей. Одна из них сделана на концерте Хиблы Герзмава.
«Она мне звонила и говорила: «Я не знаю почему, я упала в обморок дома, и мне очень плохо» – это было 8 марта. Когда она попала в больницу, нас обнадежили, нам сказали: «Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим», — поделилась Исаева.
Она звонила Юле в понедельник, перед тем, как певицу ввели в искусственную кому. Это разговор стал последним между ними. «Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошо поела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: «Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести», а она говорит: «Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана везде говорить то, что ты считаешь нужным. Я даю тебе на это право». Родители Юли меня очень попросили передать благодарность всем людям, кто оказывает теперь помощь. Этот человек останется навсегда в моем сердце, — отметила Анна по скайпу.