Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

«Она мне звонила и говорила: «Я не знаю почему, я упала в обморок дома, и мне очень плохо» – это было 8 марта. Когда она попала в больницу, нас обнадежили, нам сказали: «Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим», — поделилась Исаева.

Она звонила Юле в понедельник, перед тем, как певицу ввели в искусственную кому. Это разговор стал последним между ними. «Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошо поела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: «Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести», а она говорит: «Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана везде говорить то, что ты считаешь нужным. Я даю тебе на это право». Родители Юли меня очень попросили передать благодарность всем людям, кто оказывает теперь помощь. Этот человек останется навсегда в моем сердце, — отметила Анна по скайпу.