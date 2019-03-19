Знаки Зодиака, которые кидаются в любовные отношения, как в омут с головой
Любовь — чувство светлое и доброе, впрочем, если отдаться этому чувству слишком быстро, есть шанс «нарваться» на человека, который этой любви не заслуживает.
Некоторые знаки зодиака более осторожны в своих чувствах, но есть среди знаков и те, что готовы нырнуть в океан любви, ни о чем не задумываясь и не взвешивая все за и против. Рейтинг таких знаков специально составил сайт Teleprogramma.pro.
4. Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Четвертую строчку рейтинга занимают Стрельцы. Представителей этого знака всегда тянет к ярким, позитивным переживаниям, поэтому нет ничего удивительного, что им не нужно много времени, чтобы влюбиться в кого-то.
Порой Стрельцы могут быть слепо оптимистичны или увлекаться кем-то слишком быстро, что может идти им во вред. Но, с другой стороны, если это действительно судьба, Стрелец своего точно не упустит!
3. Овен (21 марта — 20 апреля)
Это может быть удивительно для многих, но упрямые Овны действительно влюбляются довольно быстро. Им нравятся приключения и новизна, а также захватывающие события — так что любовные переживания им просто необходимы.
Когда Овен кого-то полюбил, это происходит стремительно и очень страстно. Но в большинстве случаев, когда страсть утихает, человек начинает идти на попятную, потому что не хочет сталкиваться с последующими обязательствами.
2. Рак (22 июня — 22 июля)
Раки — люди, живущие своими эмоциями и очень привязанные к тем переживаниям (например, к любви), которые заставляют их чувствовать себя живыми. И хотя у большинства из них много ран на душе, каждый раз они влюбляются, как в первый.
1. Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцы в нашем рейтинге — безусловные чемпионы. У представителей этого знака большое, открытое сердце, и они постоянно находятся в поисках того, кому это сердце можно подарить.
Тельцы ревнивы, и это чувство иногда мешает им в личной жизни. Однако на начальной стадии отношений ничто не может помешать им броситься в омут любви с головой.