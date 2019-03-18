Кому сегодня повезет больше других? Гороскоп на вторник, 19 марта

Дева

День не очень удачен, однако упорные и целеустремленные Девы найдут способ окрасить его в приятные тона. Не рассчитывайте на легкие успехи в работе – для достижения поставленных целей придется приложить усилия, а быстро найти добровольных и бескорыстных помощников вряд ли удастся. Возможны конфликты с руководством, не все ваши идеи будут встречены доброжелательно. Неплохо сложатся деловые поездки, а вот презентации окажутся неудачными.

В личных отношениях серьезных трудностей не возникнет: данная область находится под влиянием позитивных тенденций. Возможны новые знакомства и приятные встречи. Чувства влюбленных становятся сильнее.

Весы

В деловой сфере складывается неблагоприятная ситуация. Придется действовать решительно и быстро, чтобы одержать верх над недоброжелателями. Возможны значительные финансовые потери. В этот день не стоит делать крупные покупки, а также инвестиции в сомнительные проекты.

В личных отношениях позитивные тенденции выражены довольно сильно, вероятность перемен к лучшему высока. Полагайтесь на свою интуицию: ее подсказки верны и полезны. Отдых в компании друзей обещает быть запоминающимся и приятным. Можно отлично провести время в поездках, получить полезные навыки, расширить круг общения. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Скорпион

Этот день не подходит для поездок: в пути вас могут подстерегать серьезные опасности. Рабочие проблемы следует решать спокойно, без суеты и спешки. Ваши отношения с коллегами улучшатся, если вы не станете скупиться на советы, а охотно окажете им помощь в случае необходимости. Вероятен прогресс в деловых переговорах, возможно заключение сделок, сулящих значительную прибыль.

Непросто складываются отношения с членами семьи, особенно сложно найти общий язык с представителями старшего поколения. В личной жизни возможны некоторые перемены к лучшему, однако вам не стоит проявлять излишней самоуверенности и совершать необдуманные поступки.

Стрелец

Этот день подходит для начала важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или долгосрочного сотрудничества. В сложных ситуациях вам на помощь охотно придут близкие люди, хотя их вмешательство в вашу жизнь порой будет казаться вам чрезмерным. Профессиональные успехи весьма скромны, но и серьезных ошибок наверняка удастся избежать, так что причин жаловаться на неблагосклонность звезд нет.

Личные отношения складываются не так легко, как хотелось бы, любимый человек найдет немало поводов для упреков и критики. Старайтесь не доводить дело до серьезных конфликтов: дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от того, насколько вы сегодня будете сдержаны и мудры.

Козерог

Неблагоприятный день для общения, проведения важных встреч. Отложите деловые переговоры, настороженно относитесь к предложениям о сотрудничестве – вы рискуете попасть в ловушку мошенников. Серьезные проблемы профессионального характера помешают своевременно достичь поставленных целей, в полной мере реализовать свой творческий потенциал. Возможны значительные расходы.

Стремление действовать решительно и быстро может стать причиной серьезных проблем в личной жизни. Не пренебрегайте интересами близких людей, прислушивайтесь к их пожеланиям и просьбам. Хороший день для учебы, расширения кругозора. Жизненный потенциал находится на высоком уровне.

Водолей

День весьма противоречивый. Кажется, что дела идут неплохо, но в тот самый момент, когда желанная цель близка, возникают непредвиденные затруднения. Будьте терпеливы – сейчас никак нельзя проявлять раздражительность или давать волю своему гневу. Необходимость заниматься скучными делами вряд ли воодушевит вас на трудовые подвиги, но избежать однообразной работы вряд ли удастся.

Вероятны проблемы в личной жизни. Влюбленные задумаются о будущем отношений, и вряд ли подобные размышления будут приятными. Постарайтесь найти себе занятие по душе, на время отвлечься от проблем. Интересные идеи могут посетить вас в самый неожиданный момент.

Рыбы

С профессиональными делами вы справитесь быстро, и самые сложные вопросы будут решены без труда. Но важные решения предстоит принимать самостоятельно, и даже в трудных ситуациях на помощь со стороны рассчитывать не приходится. Не исключены конфликты с руководством и коллегами, деловые переговоры закончатся неудачно. Весьма благоприятна финансовая ситуация, высока вероятность денежных поступлений и подарков.