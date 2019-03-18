Замуж по расчету: какие знаки Зодиака делают это чаще
В детстве каждая маленькая девочка мечтает стать принцессой, а взрослая леди не отгоняет мысль занять место королевы. И обязательно жить в достатке. Но чтобы добиться желанного «титула», многим из них приходиться выходить замуж по расчету, и «золотая клетка» не всегда приносит удовольствие, а часто даже делает попавших в нее глубоко несчастными, пишет Cluber.
Овен
Если женщина этого знака пребывает в стадии влюбленности, то ей все равно, какой статус у ее избранника. Ею движет только страстный импульс, из-за которого она сочетается браком. Таким же способом и расстается - под влиянием временных порывов, без сожаления и без малейшей оглядки назад. Но если женщина-Овен поставила цель найти только богатого мужа, ей нужно поискать его среди Стрельцов, Львов и Овнов. Щедрые и сексуальные кавалеры не упустят дамочку с таким потенциалом, а она легко сможетудержать возле себя состоятельного мужчину.
Телец
Покровители этого знака помогают не только заполучить обеспеченного мужа, но и найти в корыстном браке свое счастье. Очень часто с самого юного возраста девушка-Телец знает, как себя преподать и выгодно подчеркнуть свою привлекательность. И если к тому же она будет прекрасной хозяйкой, то у нее есть все шансы превратить скучный брак по расчету в настоящую романтическую историю. Но
для полной жизненной обеспеченности ей нужно искать материальных спонсоров среди Рыб, Весов и Козерогов. Эти дамы знают, как правильно построить отношения с подобными партнерами.
Близнецы
Женщины этого знака Зодиака просто обожают деньги и считают их главным источником свободы и вдохновения. А материальные трудности могут только ранить их тонкую душу. Поэтому брак по расчету для них - вполне осознанное событие. Но все дело в том, что не каждый супруг захочет предоставить своей даме полную свободу, к которой она так привыкла. И ей приходится искать золотую середину.
Обрести счастье она сможет, лишь закрутив любовный роман, где главной целью будет финансовая сторона. Для жизни ей подойдет практически любой партнер, кроме Скорпиона и Овна. И смысл отбора в том, что они ее могут подавить своей ревностью.
Рак
Для чувствительных и сентиментальных Раков брак по расчету ниже их достоинства. Поэтому эти дамы руководствуются только собственными чувствами, особо не интересуясь наличностью кошелька своего партнера. Хотя финансовая стабильность ей придаст уверенность в том, что ее семья будет в полном достатке. А если в семье будет полный порядок, то эта женщина будет считать себя вполне счастливой. Удачным можно назвать тандем Раков с мужчинами таких знаков, как Весы и Козерог.
Лев
Этим женщинам сама совесть говорит о том, что нужно от жизни брать только самое лучшее. Они во всем следуют этому лозунгу, в том числе и в выборе партнера. Однако с этим у Львиц создаются некоторые сложности - порой выбранный партнер не всегда отвечает их требованиям, ведь дама всегда должна выглядеть подобающим образом, благодаря своему статусу, а на это все требуется немало вложений. И чтобы обеспечить надежный финансовый тыл, следует обратить внимание на мухчну-Овна, Тельца или тоже Льва.
Дева
Женщины-Девы могут довольствоваться самой скромной жизнью, а если им и нужны приличные деньги, то не для праздного времяпровождения, а для возможности самосовершенствования - от учебы в престижном заведении до пластических операций.
Если же Дева имеет карьерные амбиции, то статус ее избранника помогает завести необходимые связи, которые помогут ей занять престижную должность. Поэтому брак по расчету как нельзя лучше оправдывает природу этой Земной женщины. Кстати, мужчина может быть не обязательно богат, зато
должен иметь определенный авторитет и уважение в какой-нибудь социальной группе или профессиональной среде. Искать своего покровителя Девам лучше среди Козерогов, Тельцов и Дев.
Весы
Даже самая расчетливая представительница этого знака имеет представление об эстетической стороне своей цели. Для нее важно быть успешной и привлекательной, а на создание идеальной внешности порой необходимы большие средства.
Чтобы поддерживать свой статус, ей нужен солидный мужчина. Обеспечить ее достаток сможет только Лев или Овен, ведь только они могут по достоинству оценить ее красоту и другие достоинства.
Скорпион
Для страстной женщины-Скорпиона почти смысл жизни - поймать в свои сети обеспеченного человека. При этом они не стараются заработать сами, а делают это при помощи других. Скорпионы считают, что свою сексуальность и другие качества они могут выгодно обменять на купюры.
И если на их пути встретится обеспеченный женатый мужчина, они приложат все усилия, чтобы отбить его у жены. Для дам этого знака больше подходят мужчины-Весы, Девы и Водолеи.
С ними вполне, по их пониманию, можно вступать в брак по расчету.
Стрелец
Для этих женщин финансовая сторона не имеет существенного значения. Хотя они не против получить в качестве подарка денежную сумму на развлечения, но для них важное значение имеют чувства. Поэтому даже самые обеспеченные и перспективные браки по расчету могут не принести им удовольствия. И это объясняется тем, что свободолюбивая женщина из принципиальных соображений не хочет подчиняться богатому мужчине. Скорпионы стараются искать равноправного партнера среди Близнецов, Весов и Водолеев.
Козерог
Это типичные представительницы брака по расчету. Козероги далеко наперед просчитывают все ходы и предъявляют к своему избраннику завышенные требования. Для женщины-Козерога родной стихией являются выгодные любовные отношения, или брак по расчету.
Этим она не только самоутверждается - ей предает уверенности тот факт, что возле нее находится обеспеченный мужчина. Поэтому ей идеально подойдет Стрелец. Лев или Овен.
Водолей
Для женщин этого знака большое значение в жизни имеет духовная сторона - материальные богатства они всегда отодвигают на задний план. И если Водолей примет решение выйти замуж по расчету, то скоро от этой идеи начнет страдать. А это ничего, кроме разочарования в семейной жизни, ей не принесет.
Только если партнер будет близким по духу и к тому же материально обеспеченным человеком, подобный союз можно будет назвать удачным. А для семейного счастья Водолею подходят Скорпион, Рак и Рыбы.
Рыбы
Рыбы насквозь пропитаны материальными целями, ведь они - настоящие ценительницы всего красивого и изысканного. Им доставляет удовольствие хорошо выглядеть и быть на попечении состоятельного мужчины. И не факт, что, если мужчина не будет удовлетворять ее запросам, она его быстро сменит на другого возлюбленного.
Для нее важно, чтобы он ценил ее взгляды и вкусы, подкрепляя это выгодными вложениями. Подобных финансовых спонсоров следует поискать среди Водолеев, Скорпионов и Стрельцов.