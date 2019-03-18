Последние часы и слова: Малахов собрал родных и врачей Началовой в «Прямом эфире»

«Она мне звонила и говорила: "Я не знаю почему, я упала в обморок дома, и мне очень плохо" – это было 8 марта. Когда она попала в больницу, нас обнадежили, нам сказали: "Ничего страшного. Мы ее спасем и вылечим"», – поведала Исаева. Она вышла на связь со студией ток-шоу «Прямой эфир» Малахова по скайпу.

Помощница умершей вокалистки вспомнила последний разговор с Началовой. Девушки общались в больничной палате.

«Это было как-то очень на бегу, это был вечер понедельника. Она уже находилась в больнице, рядом была мама. Мне рассказали, что она хорошо поела, что у нее хорошее настроение. Я ее спросила: "Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана, везде говорить то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право», – отметил пресс-секретарь в шоу «Прямой эфир» Малахова.

По словам Анны, близкие Началовой не оставляли надежды на благоприятный исход. Вместе они молились, ожидали улучшения. После Исаева добавила, что убитые горем родители Юлии Началовой просили передать слова благодарности всем тем, кто оказывает им моральную поддержку, всем поклонникам и друзьям-артистам.