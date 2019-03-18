Невеста Тимати пытается скрыть беременность
Вот уже несколько месяцев поклонники модели Анастасии Решетовой не сомневаются в том, что девушка ждет ребенка от Тимати, делится подозрениями Eg.ru. На последних фотографиях модели можно заметить небольшой округлившийся живот. Кроме того, теперь Анастасия на снимках часто пытается прикрыть рукой или одеждой изменения в фигуре.
Долгое время девушка хранила молчание, но позднее все же прокомментировала слухи о беременности и заявила, что ее небольшой животик, которые смогли рассмотреть поклонники, — это просто неудачный ракурс.
Впрочем, эти слова Решетовой не смогли переубедить поклонников. Анастасия всегда была обладательницей стройной фигуры и всячески это подчеркивала, предпочитая носить облегающую одежду и демонстрировать идеальные формы. Теперь же на всех фотографиях модель появляется исключительно в бесформенной одежде и фотографируется так, чтобы не было видно живота.
К тому же, еще одно подтверждение беременности назвала сама Решетова, когда призналась, что перестала соблюдать диету и теперь ест все, что захочет, и даже позволяет себя бургеры и другую не самую полезную для фигуры пищу.
Скоро узнаем!