Невеста Тимати пытается скрыть беременность

Долгое время девушка хранила молчание, но позднее все же прокомментировала слухи о беременности и заявила, что ее небольшой животик, которые смогли рассмотреть поклонники, — это просто неудачный ракурс.

Впрочем, эти слова Решетовой не смогли переубедить поклонников. Анастасия всегда была обладательницей стройной фигуры и всячески это подчеркивала, предпочитая носить облегающую одежду и демонстрировать идеальные формы. Теперь же на всех фотографиях модель появляется исключительно в бесформенной одежде и фотографируется так, чтобы не было видно живота.

К тому же, еще одно подтверждение беременности назвала сама Решетова, когда призналась, что перестала соблюдать диету и теперь ест все, что захочет, и даже позволяет себя бургеры и другую не самую полезную для фигуры пищу.