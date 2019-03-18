Филиппа Киркорова вновь обвинили в плагиате: сравните видео!

Суд рассматривает иск по песне «Жестокая любовь». Юрист заявил, что готовятся и другие иски.

Напомним, в 2016 году Дидье Маруани уже обвинял Филиппа Киркорова в плагиате, тогда это также была «Жестокая любовь». Согласно заявлениям француза, Киркоров взял за основу песню A Symphonic Space Dream.

На тот момент иск составлял 75 миллионов рублей (около 1 миллиона евро). Но суд его отклонил.

Также в ноябре 2016 года Маруани был задержан. Киркоров обвинил музыканта в вымогательстве. Француз все отрицал, пытаясь объяснить, что он шел на мировую с артистом. Полиция уголовное дело не возбудила.