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  • Божена Рынска приехала на прощание с Игорем Малашенко в норковом полушубке и темных очках

Божена Рынска приехала на прощание с Игорем Малашенко в норковом полушубке и темных очках
В Москве хоронят основателя телеканала НТВ

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В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве проходит церемония прощания с основателем НТВ Игорем Малашенко, который покончил с собой 25 февраля в собственном доме в Испании, сообщает Eg.ru.

 
Его вдова - светская журналистка Божена Рынска приехала на церемонию в норковом полушубке, темных очках и в сопровождении двух родственниц.

В начале траурной церемонии прочли стих авторства покойного, потом слово взяла Божена. И призналась, что в браке с Игорем Евгеньевичем ей пришлось воевать со странной системой, не позволяющей создавать ему уют.

Накануне на своей странице в соцсети Елена Гусинская, супруга олигарха Владимира Гусинского, сподвижника Малашенко, рассказала, что ни бывшей жены Игоря Евгеньевича Елены Пивоваровой, ни их совместных детей, скорее всего, на похоронах не будет. Семью будет представлять старшая дочь Елены Пивоваровой Елизавета Малашенко. Когда закрывали гроб с телом покойного мужа, Божена горько разрыдалась.

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