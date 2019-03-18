Джонни Депп передал суду видео, которые раскрыли настоящее лицо Эмбер Херд

Хоть развод пары давно завершился и стороны пришли к соглашению, скандал вокруг бывших супругов не утихает. Джонни Депп уже раскрыл, что его на тот момент жена изменяла ему с Илоном Маском во время рабочих разъездов актера, а также то, что Херд швырнула в него бутылкой водки и чуть не оставила Деппа без пальца.

Чтобы подкрепить свои слова об этом случае и многих других, Джонни Депп предоставил суду 87 видео с домашних камер видеонаблюдения, на которых Эмбер ведёт себя агрессивно, пинается и избивает его. Представители Деппа заявили, что Хёрд пошла на опережение и выдвинула обвинения против Деппа, чтобы подстегнуть свою карьеру и популярность.

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