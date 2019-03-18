Пять ужасно ревнивых знаков Зодиака. Но они себе в этом не признаются!

Некоторые люди настолько боятся потерять своего партнера, что контролируют каждый его шаг. Им нужно знать, куда их половинка идет, с кем, когда вернется, и при этом будут названивать каждые 20 минут, пишет Маркетиум. Психологи говорят, что ревность появляется из-за неуверенности в себе и другого ряда причин. Астрологи добавляют, что нужно также обращать внимание на знак Зодиака человека.

1. Близнецы

Внешне Близнецы не показывают, что они ревнуют, поэтому вам может показаться, что они никогда не испытывают этого чувства. Но в душе их бушует ураган. Их очень задевает, когда их вторая половинка любезничает с другими, но они это тщательно скрывают.

2. Скорпион

Скорпион ужасно ревнив, а всё это из-за синдрома собственника. Такие люди уверены, что если человек его выбрал, значит, он должен быть под его контролем. Быть со Скорпионом очень сложно.

3. Рыбы

Рыбы часто ревнуют из-за низкой самооценки. Просто они неуверены в себе и боятся, что вы уйдете от них к кому-то получше.

4. Рак

Так как Раки сами по себе склонны изменять, они боятся, что их вторая половинка будет поступать с ними так же.

5. Телец