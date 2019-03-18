Внучка Софии Ротару очаровала длинными ногами в мини-платье

17-летняя Соня надела ярко-желтый наряд, пишет Сегодня.
Внучка известной певицы Софии Ротару, 17-летняя Соня Евдокименко поразила длинными ногами в ярко-желтом платье.
На странице в Instagram звездная внучка опубликовала новые снимки, вызвав восторг у подписчиков. Соня показала откровенный весенний образ в коротком платье лимонного цвета. И, конечно, тяжело было не обратить внимание на ее длинные ноги.
Модель позирует в наряде свободного кроя с прозрачными вставками по бокам и черных трендовых ботильонах. Волосы красотки уложены в стильные легкие локоны.