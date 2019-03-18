На фестивале «Go Narva!» выступят Uma2rman, «Чиж & Со» ,«Леприконсы» и другие крутые рокеры

В мероприятии примут участие российские группы Uma2rman, «Полюса», «Чиж & Co», белорусский коллектив «Леприконсы», а также эстонские группы AveNue и Terminaator.

UMA2RMAN — группа не нуждающаяся в представлении, все с мала до велика знают ее и любят. Впервые в Нарве, после нескольких попыток, наконец, здесь! Теперь Нарва может уверенно сказать - Я так ждала тебя, Вова!

ЧИЖ & CО — всенародно любимые и вечно молодые, завсегдатаи всех возможных фестивалей и площадок не только в России, но и за рубежом, теперь и в Нарве, спустя много лет.

TERMINAATOR — легенды эстонской сцены, самые настоящие рокеры, которые поют исключительно на родном, эстонском языке.

ЛЕПРИКОНСЫ — популярная российская группа. «Хали-гали, пара-трупер, нам с тобою было супер!» — их песни звучат из каждой форточки. Каждый новый трек «Леприконсов» становится хитом!

AVENUE — исконно-нарвская группа, которая по праву является самой известной, перспективной и профессиональной русскоязычной группой Эстонии.