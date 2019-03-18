Интернет-хит: эту песню Аллы Пугачевой еще никто так не исполнял!

Видео было опубликовано на YouTube канале группы 17 марта. Всего за пять часов ролик собрал свыше 37 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов есть каверы на песни Maksim, «Руки Вверх», Леонида Агутина, «Зверей», Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса.