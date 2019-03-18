Не самое лучшее время! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 марта

Василиса Володина - одна из ведущих специалистов в области астрологии в России. Ее прогноз поможет вам привлечь больше удачи в свою жизнь и пережить возможные невзгоды этой недели.
Период с 18 по 24 марта может оказаться далеко не самым благоприятным для представителей многих знаков Зодиака. Постоянная смена настроения звезд способна привести к появлению проблем с самочувствием и удачей. Гороскоп Василисы Володиной поможет вам с этим справиться и приблизиться к своим целям и мечтам, уверены специалисты dailyhoro.
Овен
Пришло время для переосмысления своего поведения и своих целей. Всего на этой неделе будет два очень важных дня: 21 и 24 марта Овнов ждут большие изменения. 21-го эти изменения коснутся эмоционального фона, настроения и мироощущения - это будут положительные изменения. 24 марта Вселенная может решить, что настало время Овнам встретиться с проблемами и препятствиями на своем пути.
В целом неделя окажется весьма благоприятной, но ближе к воскресенью необходимо настраивать себя на осторожность и максимальную предусмотрительность.
Середина недели прекрасно подойдет для романтики и любовных встреч. Это будет хорошее время для покупок и размеренного отдыха в кругу семьи. Можно приглашать друзей и близких к себе домой, чтобы сблизиться с ними и хорошо провести время.
Телец
Тельцам важно позаботиться о сфере здоровья и самочувствия. В целом неделя принесет представителям этого знака Зодиака много нового. Это будут позитивные новости в работе и в бизнесе, новые знакомства. Тельцов ожидают размеренные семь дней, в которые энергетика планет будет спокойной, но не самой позитивной.
В середине недели могут происходить некоторые позитивные перемены в любовной сфере.
Всем Тельцам, которые находятся в отношениях, лучше оставаться спокойными и не ссориться с близким человеком без цели. Если вести совместные дела размеренно, то можно будет насладиться каждым днем. Не нужно спешить или требовать чего-то сверх меры от любимого человека.
Близнецы
Харизма Близнецов вырастет в разы. С 18 по 24 марта представителям этого знака лучше сфокусировать свое внимание на общении с противоположным полом. Можно флиртовать, начинать или завершать отношения, знакомиться с людьми. Для любви наступает замечательный период. В остальном неделя окажется весьма непредсказуемой и даже негативной. Чтобы изменить будущее, Близнецам стоит сосредоточиться на словах, мыслях и поступках.
Основные проблемы могут ожидать Близнецов в сфере денег, бизнеса, работы.
Опасно совершать дорогостоящие приобретения - лучше отложить их до следующей недели. Большинство финансовых дел лучше решить до вторника.
Звезды предостерегают Близнецов от опрометчивых поступков - представителям этого знака стоит дважды думать, прежде чем принимать важные решения.
Рак
Для Раков наступает период скромности. Звезды хотят видеть в этих людях спокойствие, доброту и рассудительность. Если этого не будет, то в жизни представителей этого знака может произойти что-нибудь непредвиденное. Необратимость последствий может еще больше усугубить положение дел. Избежать всего этого легко - нужно просто не рисковать сейчас.
Звезды сделают Раков более импульсивными, более ревнивыми. Возможно, что причиной такого поведения будет засевший внутри негатив. Мир изменится в лучшую сторону для тех людей, которые смогут поменять к нему свое отношение. Это время требует нейтрализации внутренних демонов, поиска компромиссов.
Лев
Львам стоит избегать трусости в этот период. Смелость - ключ к решению проблем во всех сферах жизни. Принимать решения максимально быстро поможет интуиция. Не стоит слишком долго раздумывать, прежде чем делать ответственные шаги, потому что время сейчас для Львов является самым ценным ресурсом.
Этот мир постоянно меняется, становится лучше или хуже, но направление мы всегда выбираем сами.
Львам придется осознать, что будущее зависит только от них самих. Надо думать о хорошем, перестать сомневаться в себе и поставить перед собой правильные, актуальные цели.
Представителей этого знака ждут позитивные перемены, которые не за горами.
Дева
Это прекрасное время для финансовой активности. Звезды помогут Девам потратить деньги с умом, а также остаться довольными своей покупкой. Вселенная напомнит Девам о прошлом. Возможно, они станут немного сентиментальнее обычного.
Однако смогут лучше приспосабливаться к новым условиям, поэтому можно смело менять работу, менять направление движения в любой из сфер жизни.
Это время располагает к тому, чтобы заниматься самоанализом и принимать критику правильно. Чтобы изменить свое положение в той или иной сфере, нужно изменить отношение к проблемам.
Весы
Весам придется вспомнить свои старые ошибки и необдуманные поступки. Вселенная хочет, чтобы люди этого знака вспомнили о чем-то очень важном. В такие периоды наступает прозрение, осознание того, как стоит действовать в той или иной ситуации. Это прекрасное время для духовных практик, которые помогут изменить жизнь в лучшую сторону.
Вселенная может столкнуть Весов с дилеммой. Придется делать непростой выбор, поэтому стоит творчески подходить к решению проблем, быть максимально активными и готовыми к любым поворотам судьбы.
Звезды и планеты сгладят внутренние переживания Весов, помогут достичь душевной гармонии, найти общий язык с окружающими людьми.
Также звезды подскажут, как быстрее завершить важные дела, как стать более продуктивными. У людей этого знака будет больше сил для самосовершенствования. Нужно лишь совсем немного мотивации.
Скорпион
Скорпионам повезет на этой неделе и в любовной, и в финансовой сфере. Это будет благоприятное время для получения новых возможностей, повышения продуктивности, приспособления к новым условиям, а также для попыток достичь желаемых целей. Скорпионам стоит быть максимально созидательными и внимательными.
На этой неделе можно заложить фундамент на будущее - стоит думать о завтрашнем дне, забыв об ошибках прошлого. Вселенная сделает так, что Скорпионы смогут быстрее адаптировался и реагировать на изменения в любой из сфер жизни.
У людей этого знака появится стимул к движению вперед, творческая энергия. Нужно лишь постараться повысить жизненный тонус и поддерживать его на нужном уровне.
Стрелец
Сознание Стрельцов достигнет гармонии. Этим людям стоит почаще прислушиваться к интуиции, заниматься духовными поисками, открывать для себя нечто новое. Вселенная сделает их более проницательными, добавит им артистичности и харизмы. На этой неделе нужно постараться достичь внутренней свободы, обрести уверенность в себе.
Неделя прекрасно подходит для поездок, путешествий, командировок.
В сфере финансов и работы могут появиться новые трудности и проблемы, но они не разрушат все построенное ранее, а лишь помогут научиться чему-то полезному.
Есть вероятность того, что у Стрельцов появятся новые враги и недоброжелатели. Распознать их сразу не получится - придется довольствоваться догадками.
Козерог
На этой неделе возможны нарушения планов, стрессовые ситуации, ссоры и конфликты. Планеты и звезды находятся в сильном энергетическом диссонансе, поэтому Козероги могут стать нерешительными и даже обозленными. Чтобы избежать проблем, им стоит сохранять последовательность действий.
Представителям этого знака важно сохранять порядок дома, не верить слухам и не беспокоиться по мелочам.
Многие проблемы решатся сами собой, но некоторые окажутся неразрешимыми - Вселенная захочет внести свои коррективы в судьбы этих людей.
Панацеей от большинства бед, проблем и перепадов настроения буду любимые дела. Козерогам стоит занять себя чем-то приятным.
Водолей
У Водолеев может выдаться неделя не из легких. Людям этого знака Зодиака стоит ступить на путь позитива и добра, а также продумывать свои планы на несколько шагов вперед. Нужно также научиться самокритике.
В любой ситуации Водолеям не помешает план "Б". Звезды могут сделать так, что события начнут разворачиваться очень стремительно и непредсказуемо.
У Водолеев возможны перепады настроения, вспышки неуверенности. Добавят масла в огонь новые хлопоты или нерешенные проблемы из прошлого.
Водолеев могут волновать вопросы, связанные с амурными делами. Это приведет к появлению ревности, сомнений и даже нервному напряжению.
Рыбы
Рыбам необходимо научиться доверять внутреннему голосу. На этой неделе максимальна вероятность судьбоносной встречи с интересными людьми. Многие Рыбам удастся найти любовь или дружбу, а кому-то и то, и другое.
Кто-то сможет обрести и свое истинное предназначение. Стоит почаще прислушиваться к советам близких людей, но не забывать и про собственное мнение. Финансовая активность звездами приветствуется. Рыбам стоит потратить немного кровно заработанных денег на себя любимых. Можно купить что-то необходимое для дома, можно обновить гардероб, можно отправиться в дальнюю поездку или распланировать отпуск. Боевой дух Рыб возрастет многократно, что поспособствует появлению дополнительной удачи в делах.