Не самое лучшее время! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 18 по 24 марта

Период с 18 по 24 марта может оказаться далеко не самым благоприятным для представителей многих знаков Зодиака. Постоянная смена настроения звезд способна привести к появлению проблем с самочувствием и удачей. Гороскоп Василисы Володиной поможет вам с этим справиться и приблизиться к своим целям и мечтам, уверены специалисты dailyhoro.

Овен

Пришло время для переосмысления своего поведения и своих целей. Всего на этой неделе будет два очень важных дня: 21 и 24 марта Овнов ждут большие изменения. 21-го эти изменения коснутся эмоционального фона, настроения и мироощущения - это будут положительные изменения. 24 марта Вселенная может решить, что настало время Овнам встретиться с проблемами и препятствиями на своем пути.

В целом неделя окажется весьма благоприятной, но ближе к воскресенью необходимо настраивать себя на осторожность и максимальную предусмотрительность.

Середина недели прекрасно подойдет для романтики и любовных встреч. Это будет хорошее время для покупок и размеренного отдыха в кругу семьи. Можно приглашать друзей и близких к себе домой, чтобы сблизиться с ними и хорошо провести время.

Телец

Тельцам важно позаботиться о сфере здоровья и самочувствия. В целом неделя принесет представителям этого знака Зодиака много нового. Это будут позитивные новости в работе и в бизнесе, новые знакомства. Тельцов ожидают размеренные семь дней, в которые энергетика планет будет спокойной, но не самой позитивной.

В середине недели могут происходить некоторые позитивные перемены в любовной сфере.

Всем Тельцам, которые находятся в отношениях, лучше оставаться спокойными и не ссориться с близким человеком без цели. Если вести совместные дела размеренно, то можно будет насладиться каждым днем. Не нужно спешить или требовать чего-то сверх меры от любимого человека.

Близнецы

Харизма Близнецов вырастет в разы. С 18 по 24 марта представителям этого знака лучше сфокусировать свое внимание на общении с противоположным полом. Можно флиртовать, начинать или завершать отношения, знакомиться с людьми. Для любви наступает замечательный период. В остальном неделя окажется весьма непредсказуемой и даже негативной. Чтобы изменить будущее, Близнецам стоит сосредоточиться на словах, мыслях и поступках.

Основные проблемы могут ожидать Близнецов в сфере денег, бизнеса, работы.

Опасно совершать дорогостоящие приобретения - лучше отложить их до следующей недели. Большинство финансовых дел лучше решить до вторника.

Звезды предостерегают Близнецов от опрометчивых поступков - представителям этого знака стоит дважды думать, прежде чем принимать важные решения.

Рак

Для Раков наступает период скромности. Звезды хотят видеть в этих людях спокойствие, доброту и рассудительность. Если этого не будет, то в жизни представителей этого знака может произойти что-нибудь непредвиденное. Необратимость последствий может еще больше усугубить положение дел. Избежать всего этого легко - нужно просто не рисковать сейчас.