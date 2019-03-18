«Ей нельзя было в этом году ложиться под нож»: названа неожиданная причина смерти Юлии Началовой

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — сказал Началов.

По словам мужчины врачи «делали все гениально, старались», но спасти ее не удалось. Как рассказал агентству агентству источник в мэрии Москвы, певицу похоронят 19 марта на Троекуровском кладбище, передает TopNews.

Между тем, СМИ продолжают обсуждать трагический уход певицы в возрасте 38 лет, ставший шоком для поклонников и ее коллег по сцене.

Известно, что артистка долгое время страдала от целого букета заболеваний. Медики определили у девушки подагру, сахарный диабет, сообщалось также, что у певицы - красная волчанка. По мнению врача-эндокринолога Арсена Хабилова состояние Началовой усугубили перегрузки организма, которая певица испытывала во время гастролей.

«Для того чтобы так загнать свой организм, во-первых, надо, чтобы был какой-то очаг - изначально слабое место. Плюс страшные перегрузки. У каждого свой запас прочности. Тут, надо полагать, с деньгами проблем не было, но человек совершенно не реагировал на сигналы, которые посылал ему организм. Пришпоривал, когда надо уже отпустить поводья», - цитирует специалиста «Экспресс-газета».

Известная российская прорицательница Арзу Кабарухина и вовсе утверждает, что трагическая судьба Юлии Началовой была предрешена заранее. Обратившись к нумерологии и высчитав кармический код звезды, экстрасенс пришла к выводу, что певице грозила безвременная смерть из-за онкологического недуга.

«У нее есть по всем цифрам остановка сердца», - цитирует эксперта «Пятый канал».

По словам Кабарухиной, Юлия была очень эмоциональной натурой, которая может заболеть из-за тяжелых переживаний, вследствие чего на ее состоянии часто сказывались возникающие конфликты и неурядицы. Напомним, накануне госпитализации СМИ сообщали, что у певицы произошел конфликт с бывшим мужем из-за квартиры.

Кроме того, незадолго до смерти у Юлии развилась двусторонняя пневмония, из-за чего у певицы могли возникнуть проблемы с дыхательной системой. Кабарухина также не исключает, что к летальному исходу могли привести и действия врачей.

Как утверждает прорицательница, тревожные звоночки раздались, когда Началовой было 34 года, а 2019 был потенциально опасным для нее годом.