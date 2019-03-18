Чего остерегаться в понедельник: гороскоп на 18 марта

Дева

В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Контакты с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму, тесное общение с сомнительными особами может привести к серьезным проблемам. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения – ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой, общение с родственниками и друзьями будет приятным. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию – сегодня ее подсказки будут верными.

Весы

Очень сложный и противоречивый день. Будьте готовы к неприятным сюрпризам, и не отступайте, даже если на вашем пути возникнут серьезные преграды: ваше упорство будет достойно вознаграждено. Серьезно относитесь к решению финансовых вопросов – только в этом случае вы сможете избежать напрасных расходов и потерь. Деловые встречи лучше перенести, а обсуждение важных вопросов отложить до более благоприятного момента.

В сфере романтических отношений влияние позитивных тенденций весьма сильно. Сегодня вам удастся не только избежать ссор с любимым человеком, но и решить давние проблемы. Не исключены и новые знакомства, которые внесут перемены к лучшему в вашу личную жизнь.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться больших успехов, если найдут надежных союзников и единомышленников. Не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат коллеги, деловые партнеры и старые друзья; умение делегировать полномочия тоже окажется весьма кстати. Люди творческих профессий смогут найти людей, которые предоставят им прекрасную возможность для реализации новых идей.

Члены семьи, кажется, специально испытывают ваше терпение. Но даже тем, кто капризен и требователен сверх всякой меры, сегодня не удастся вывести вас из равновесия – вашему позитивному отношению к жизни можно только позавидовать. Возможны романтические знакомства, не исключены и встречи с бывшими возлюбленными.

Стрелец

Возможны проблемы в общении. Сегодня только родственники будут понимать вас с полуслова; друзья, деловые партнеры и любимый человек не могут похвастаться такой проницательностью. Нежелательны новые знакомства, профессиональные контакты с людьми, с которыми вы раньше не имели дела. Финансовых трудностей удастся избежать, но рассчитывать на крупные денежные поступления оснований нет.

Активное участие в событиях светской и общественной жизни улучшит настроение. Вас ждут веселые вечеринки, захватывающие развлечения. От поездок звезды советуют воздержаться; романтическое путешествие не оправдает ваших ожиданий.

Козерог

Будьте экономны: вы рискуете остаться без гроша, если под влиянием момента примете решение о крупных покупках или значительных инвестициях. В профессиональной сфере складывается весьма противоречивая ситуация, лучшими помощниками в преодолении трудностей станут свойственные вам осторожность и предусмотрительность. Вероятны удачные переговоры, возможно заключение соглашений с новыми партнерами.

Найти общий язык с родственниками нелегко, но сделать это совершенно необходимо: пришло время решать важные для всех вопросы. Любимый человек с пониманием отнесется к вашим проблемам и охотно поможет в их преодолении.

Водолей

Хороший день для контактов, делового и личного общения. Серьезных успехов в работе удастся достичь благодаря сотрудничеству со старыми партнерами, но в возможно и появление в вашем окружении новых людей, которые окажут значительную помощь. Те, кто занимается оформлением документов или решает имущественные вопросы, должны быть предельно осторожны: пустяковая ошибка может обернуться серьезными неприятностями.

Жизненный тонус высок, у вас наверняка будет достаточно сил и для работы, и для развлечений. Однако посещению шумных вечеринок и многолюдных собраний стоит предпочесть общение с любимым человеком и давними друзьями.

Рыбы

Отличный день для покупок, инвестиций и заключения сделок. Возможны значительные денежные поступления, дорогие подарки и приятные сюрпризы. Профессиональные успехи ожидают тех, кто способен уделять внимание мелким деталям, не забывая при этом и о главной своей цели. Проведение деловых переговоров требует чрезвычайной осторожности: вы рискуете взять на себя невыполнимые обязательства.